video suggerito

Politano si vendica di Spalletti con un messaggio a fine partita: Italia-Svizzera è la sua vittoria Politano si vendica della mancata convocazione di Spalletti con un messaggio al fischio finale di Italia-Svizzera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matteo Politano ha pubblicato una stories sul suo profilo di Instagram dopo il fischio finale di Svizzera-Italia, che ha portato all'eliminazione degli Azzurri da EURO 2024, e sembra una frecciata nei confronti di Luciano Spalletti per la mancata convocazione.

L'esterno offensivo del Napoli è rimasto scottato per non essere stato preso in considerazione dal suo ex allenatore e ha scelto di mandare questo tipo di messaggio dopo la fine della partita di Berlino. Politano è tra gli esclusi eccellenti dell'Italia dai convocati insieme a Bonaventura, Immobile e Locatelli.

Politano si vendica di Spalletti dopo Italia-Svizzera

Il calciatore del Napoli, che sembra molto vicino all'addio al club azzurro per passare alla Roma, non è stato preso in considerazione dal CT della Nazionale Italiana per l'Europeo che si sta disputando in Germania: il classe 1993 si è legato al dito questa sua assenza dall'elenco dei convocati e ha voluto esprimere questo suo sentimento dopo la partita dell'Olympiastadion.

Politano è stato uno dei migliori della sua squadra in questa stagione e sperava in una chiamata da parte di Luciano Spalletti, dopo che già agli scorsi Europei non fu convocato in extremis: l'esterno del Napoli, inoltre, aveva partecipato a diverse partite di qualificazione e sperava di rientrare almeno nella lista dei 30 pre-convocati per il ritiro di Coverciano.

Da quanto è trapelato nei giorni successivi alla pubblicazione della lista ufficiale, c'era grande delusione perché Politano pensava di poter dare il suo contributo alla Nazionale Italiana nella spedizione europea in Germania e si sentiva in forma per poter prendere parte al torneo.

Politano non è l'unico ad aver mandato un messaggio al CT dopo l'ufficialità dei convocati: Manuel Locatelli pubblicò una schermata nera nelle sue stories su Instagram che fece capire il suo stato d'animo dopo l'esclusione.