Prossima partita Italia, quando e contro chi gioca la Nazionale di Spalletti dopo la Nations League Se l'Italia eliminerà la Germania tornerà in campo il 4 o 5 giugno nella Final Four di Nations League. In caso di eliminazione, l'Italia sempre a giugno giocherebbe le prime partite di Qualificazioni ai Mondiali 2026.

A cura di Alessio Morra

L'Italia stasera gioca a Dortmund contro la Germania la gara di ritorno dei quarti di finale di Nations League. Che passi o meno il turno la Nazionale guidata da Luciano Spalletti tornerà in campo nel mese di giugno. Dall'esito della partita con l'undici di Nagelsmann, che si è imposto per 2-1 all'andata, giocata a Milano, però dipenderà il destino degli azzurri che a giugno o disputeranno la Final Four di Nations League o inizieranno le Qualificazioni ai Mondiali 2026.

L'Italia gioca la Final Four di Nations League se elimina la Germania

Due risultati su tre a disposizione per i padroni di casa che vincendo o pareggiando otterranno la prima qualificazione di sempre alla Final Four di Nations League. L'Italia deve solo vincere, se lo farà con un gol di scarto porterà ai supplementari l'incontro, se vincerà con due gol di scarto si qualificherà per le semifinali, che giocherebbe contro Danimarca o Portogallo, a sorpresa sconfitto per 1-0. L'Italia in caso di superamento del turno scenderebbe in campo in casa il 4 o 5 giugno per la semifinale e l'8 giugno per la finale del 1°-2° posto o del 3°-4° posto.

Italia in campo a giugno per le Qualificazioni Mondiali se esce con la Germania

Qualora l'Italia venisse eliminata dalla Nations League finirebbe nel Girone I di Qualificazione ai Mondiali 2026. Gli Azzurri, che hanno saltato amaramente le ultime due edizioni della Coppa del Mondo, vogliono essere in campo in Canada, Messico e Stati Uniti. L'Italia se sarà nel Girone I sfiderà Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.

Passa solo la prima, mentre la seconda va ai playoff. Il primo posto è d'obbligo per scacciare incubi e cattivi pensieri. Spalletti e i suoi farebbero il proprio esordio contro la Norvegia di Haaland venerdì 6 giugno. L'incontro si disputerebbe fuori casa. Mentre lunedì 9 giugno l'Italia in casa ospiterebbe la Moldavia.