Hojlund esulta alla Cristiano Ronaldo in Nations League: lo fa davanti a Ronaldo che annota e osserva La Danimarca ha battuto 1-0 il Portogallo nei quarti di Nations League. Match deciso da un gol di Hojlund, che ha esultato alla Cristiano Ronaldo davanti a Ronaldo.

A cura di Alessio Morra

Chi passerà il turno tra Germania e Italia, i tedeschi hanno vinto 2-1 a San Siro, in semifinale sfiderà Danimarca o Portogallo, che è stato a sorpresa battuto per 1-0. I danesi hanno sfruttato il fattore campo e si sono imposti grazie a un gol nella ripresa dell'ex centravanti dell'Atalanta Hojlund, che dopo aver superato Diogo Costa ha esultato alla Ronaldo, con Cristiano che ha dovuto osservare il ‘Siuuu', suo marchio di fabbrica, da vicinissimo.

Danimarca-Portogallo 1-0

La prima partita del 2025 del Portogallo ha segnato l'esordio della nuova divisa prodotta dal nuovo sponsor tecnico ed ha ratificato il ventitreesimo anno di Ronaldo con la sua nazionale, esordì nell'agosto del 2003. La Danimarca ha meritato il successo, che per la verità sta pure stretto considerata la mole di gioco, e il rigore sbagliato da Eriksen. Ma l'1-0 comunque offre ai danesi due risultati su tre nella gara di ritorno. La partita è stata decisa da un gol di Hojlund, che ha trovato il gol nella seconda partita consecutiva e prova pure a scacciare le tante critiche e le tante difficoltà.

Hojlund esulta alla Ronaldo, pronto alla rivincita

Hojlund dopo aver segnato ha esultato alla CR7, gesto inequivocabile. L'imitazione del gesto ci sta, non è né il primo né l'ultimo. Ma sorprende quell'esultanza proprio contro Ronaldo, emblema assoluto del Portogallo. In una bella immagine si vede l'ex di Juventus e Real Madrid osservare con le mani sui fianchi l'affronto del danese. Nella gara di ritorno, in programma domenica 23 marzo, sarà Ronaldo a voler festeggiare un gol alla sua maniera. CR7 giocherà la 219ª partita con la nazionale, dato clamoroso. Con il Portogallo ha realizzato 135 gol.