La sorella di Cristiano Ronaldo: “Siete vergognosi. Ricordatevi cosa successe ai funerali di papà”

A cura di Fabrizio Rinelli

Cristiano Ronaldo era assente ai funerali di Diogo Jota e suo fratello André Silva morti dopo un incidente in auto tra mercoledì e giovedì scorso. Una scelta, quella di CR7, che ha scatenato un acceso dibattito in terra lusitana. L'attuale attaccante dell'Al Nassr – che ha poi scritto un bellissimo post su Instagram per ricordarlo – ha condiviso per molti anni lo spogliatoio del Portogallo con Diogo Jota e per questo in tanti si sono chiesti perché non avesse preso parte ai funerali del 28enne che si sono svolti a Gondomar. Critiche accesse nei confronti di Ronaldo la cui presenza era fondamentale soprattutto per via del suo status da capitano della Nazionale portoghese.

Il suo entourage ha provato a spiegare che Cristiano eviti di partecipare ai funerali per non distrarre l'attenzione con la sua presenza. Allo stesso tempo il quotidiano portoghese ‘Record' fa però però presente come CR7 soffra da tempo di traumi legati proprio a questo tipo di eventi come i funerali sin dal 2005 quando morì suo padre José Dinis Aveiro. Da allora Ronaldo ha evitato i funerali ma questo non ha spento le polemiche per la sua assenza nel giorno dell'ultimo saluto a Diogo Jota. E così è intervenuto sua sorella Katia Aveiro sui social a prendere le difese di suo fratello scagliandosi contro chi in queste ore lo sta continuando a criticare duramente.

Tributi incessanti dei tifosi del Liverpool all’esterno di Anfield in memoria di Diogo Jota

"Quando mio padre è morto, oltre al dolore della perdita, abbiamo dovuto affrontare un'ondata di telecamere e curiosi al cimitero e ovunque andassimo – ha detto attraverso uno story sui propri profili social -. In nessun momento noi (i bambini) potevamo lasciare la cappella; era possibile solo al momento della sepoltura, tale era la commozione".

E poi ricorda quel giorno: "Al funerale c'erano presidenti, allenatori della nazionale dell'epoca, come Luis Filipe Scolari, ecc e l'attenzione mediatica non era paragonabile a quella di adesso". Poi la sorella di Ronaldo prosegue: "A proposito di dolore/famiglia e di vero sostegno… Non saprai mai cosa significa finché non lo vivi. Se qualcuno mi manda un messaggio criticando qualcosa che fa mio fratello, lo bloccherò (lo ignorerò completamente)".

CR7 e Diogo Jota in Nazionale.

Katia si scaglia contro chi sta continuando a scagliarsi contro CR7 per la sua assenza al funerale di Diogo Jota: "Sta diventando stancante – spiega -. Il fanatismo. Le critiche per niente, ripeto niente… Una società malata… Abbiamo tutti una famiglia. È vergognoso guardare canali TV/commentatori/social network che sottolineano un'assenza invece di onorare rispettosamente il dolore di una famiglia distrutta dalla perdita di due fratelli. Mi vergogno persino di guardare. Deplorevole". Un messaggio chiarissimo che si conclude: "La società e l'opinione pubblica oggi non valgono più niente. Sono diventati loro stessi pozzi senza fondo. Mi dispiace… "