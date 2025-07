Perché Cristiano Ronaldo non si è presentato ai funerali di Diogo Jota nonostante fosse il suo capitano

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Tutti insieme per un'ultima volta per salutare Diogo Jota e suo fratello André Silva, morti in seguito a un terribile incidente stradale in Spagna. Il mondo del calcio è rimasto sotto shock per la loro perdita, a cominciare dai rispettivi compagni di squadra che oggi si sono radunati tutti a Gondomar, la cittadina a poca distanza da Porto dove sono cresciuti, per i funerali. Sono stati momenti di grandissimo dolore e i calciatori del Liverpool e della nazionale portoghese hanno fatto di tutto per essere presenti. Per questo ha fatto tanto rumore l'assenza di Cristiano Ronaldo, capitano del Portogallo che aveva dedicato all'attaccante parole sentite il giorno della sua scomparsa.

La mancata presenza ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto perché alcuni giocatori hanno lasciato tutti per dare l'ultimo saluto alle due vittime. Ruben Neves e Joao Cancelo sono addirittura tornati dagli Stati Uniti nella notte per portare la bara del loro compagno di squadra. C'erano tutti, tranne il grande simbolo del calcio portoghese che ha fatto scatenare un mare di domande tra tifosi e addetti ai lavori.

La strana assenza al funerale di Diogo Jota

Non è arrivata nessuna spiegazione ufficiale dal campione portoghese che al momento non si è esposto sulla questione. Fatto sta che era l'unico grande assente ai funerali di Diogo Jota: secondo un quotidiano maiorchino Cristiano Ronaldo si trovava in vacanza sull'isola a bordo del suo yacht Azimut Grande con tutta la sua famiglia. Inoltre il prossimo 7 luglio è atteso a Hong Kong per inaugurare un nuovo museo a lui dedicato presso il centro commerciale K11 Musea di Tsim Sha Tsui.

È un impegno commerciale già fissato da tempo che probabilmente non poteva essere rimandato. Ma non c'è nessuna conferma a riguardo e tutti si aspettavano di vederlo al funerale di Diogo Jota: i due hanno giocato in nazionale insieme e Cristiano Ronaldo è il suo Portogallo, oltre che una figura molto influente nel calcio lusitano. Il suo gesto è stato criticato da tutti come riportato dal portale selfie.iol.pt che ha sentito Luís Vilar, commentatore della CNN Portogallo: "Senza giudicare la vita e le abitudini di nessuno, mi manca qui oggi. Non posso fare a meno di dirlo. La sua presenza porterebbe un'energia diversa. Essere capitano è un atto di leadership che dà l'esempio. Sono quelle persone che, in un momento difficile, non hanno vergogna né esitazione nel prendere la decisione che devono prendere. Questa è leadership. Essere capitano è un atto di responsabilità".

Perché Cristiano Ronaldo non si è presentato

Secondo fonti del Mirror alla base della sua scelta ci sarebbe una ragione ben specifica e non soltanto superficialità. Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di non prendere parte al funerale di Diogo Jota e André Silva per paura di turbare il clima di lutto nella piccola cittadina dell'entroterra portoghese. La sua presenza avrebbe catturato l'attenzione di tutti i media e anche degli appassionati, distogliendo gli occhi dal triste evento e in un certo senso oscurandolo. CR7 avrebbe espresso in forma privata le sue condoglianze alla famiglia, spiegando anche i motivi della sua strana assenza. Un ragionamento validissimo dato che il portoghese in patria è un idolo assoluto e avrebbe sicuramente rubato la scena anche contro la sua volontà.