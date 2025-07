Ai funerali di Diogo Jota anche Ruben Neves e Cancelo arrivati in poche ore dal Mondiale per Club

video suggerito

Ruben Neves e Joao Cancelo non ci hanno pensato su due volte. Poco dopo la partita del Mondiale per Club persa contro il Fluminense, i due calciatori dell'Al Hilal sono saliti a bordo di un aereo privato e da Orlando, in Florida, sono partiti alla volta del Portogallo. Non potevano mancare al funerale del loro amico e compagno Diogo Jota, vittima, insieme al fratello, di un tremendo incidente stradale.

Ruben Neves e Cancelo dalla Florida in Portogallo con un jet privato per il funerale di Diogo Jota

Il centrocampista e il difensore hanno dimostrato di essere molto provati già in occasione della partita contro la formazione brasiliana. Lacrime e commozione durante il minuto di raccoglimento e poi anche in alcuni momenti del match, per i due calciatori che questa mattina hanno partecipato, insieme a tanti colleghi, all’ultimo saluto per Jota. Ruben Neves, in particolare, non ha condiviso con il povero Diogo solo la maglia della nazionale portoghese, come Cancelo.

Ruben Neves in lacrime porta il feretro del suo amico e compagno di tante battaglie

I due, per tre stagioni, hanno militato nel Wolverhampton, togliendosi non poche soddisfazioni. Poco meno di 170 partite disputate insieme. Ne è nata un’amicizia vera, coltivata poi durante le parentesi in nazionale. Ecco perché il centrocampista è sembrato letteralmente distrutto durante il funerale.

E Neves ha deciso di portare anche il feretro di Diogo Jota in quello che è stato il suo ultimo viaggio. Non prima di aver provato a sorreggere a più riprese la vedova del suo amico, Rute Cardoso.

Emozione e commozione durante i funerali di Diogo Jota

La cerimonia è stata molto toccante e sono stati tanti i calciatori che si sono lasciati andare alle lacrime. In particolare i suoi attuali compagni del Liverpool, che sono arrivati in gruppo già nella tarda serata di ieri. Al funerale hanno portato due cuscini floreali con la maglia numero 20 dei Reds, quella che ora probabilmente sarà ritirata. Tutti hanno cercato di consolarsi a vicenda durante il piccolo corteo che ha accompagnato le bare nel cimitero adiacente alla chiesa di Gondomar.