Il Liverpool pagherà lo stipendio di Diogo Jota alla sua famiglia fino alla fine del contratto

A cura di Marco Beltrami

Il Liverpool non vuole lasciare sola la famiglia di Diogo Jota. Mentre giocatori, staff tecnico e dirigenti sono volati a Gondomar per salutare per l'ultima volta l'attaccante morto in un tremendo incidente stradale, il club ha deciso di fare qualcosa di concreto per i suoi cari: i Reds pagheranno i restanti due anni di contratto del povero Jota alla sua famiglia.

Il Liverpool pagherà alla famiglia di Diogo Jota gli ultimi due anni di contratto

L'indiscrezione della stampa portoghese, in particolare di Record, ha trovato conferme. Proseguono dunque le iniziative del Liverpool, ancora sotto shock per la scomparsa del suo tesserato e di suo fratello. Non si è perso tempo per cercare di celebrare nel migliore dei modi il ricordo di Diogo Jota. Mentre è iniziata la lunga veglia funebre, il club ha annunciato di voler ritirare anche la sua maglia numero 20. Scelte celebrative, ma anche concrete.

La giovane famiglia di Diogo Jota, andato via proprio nel momento più felice della sua carriera, potrà essere aiutata concretamente dalla società, che continuerà ad assolvere ai propri impegni contrattuali fino alla normale scadenza del vincolo che legava il giocatore al club. Questo significa che saranno pagati, dunque, gli ultimi due anni di contratto, con quasi 5 milioni di euro a stagione che saranno versati nelle casse della moglie e dei tre figli di Diogo Jota.

I funerali di Diogo Jota e la commozione dei giocatori del Liverpool

Una decisione da applausi, che conferma la volontà del Liverpool di stare vicino a questa giovane famiglia, distrutta da questa tragedia. Una vicinanza che tutti stanno manifestando anche fisicamente, visto che anche i calciatori del Liverpool, dopo aver visitato il memoriale accanto allo stadio di Anfield, sono partiti alla volta del Portogallo per la cerimonia funebre. Tante le stelle del calcio, e non solo, che si uniranno alle migliaia di persone che stanno facendo capolino a Gondomar per dedicare un pensiero ai due sfortunati calciatori, andati via troppo presto.