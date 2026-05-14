Carlo Ancelotti rinnova col Brasile, sarà CT fino al 2030: “Più tempo, più lavoro, più vittorie”

La notizia era nell'aria da tempo ma nessuno sembrava volerla ufficializzare, poi ci ha pensato la Confederazione brasiliana di calcio (Cbf) nel tardo pomeriggio di giovedì 14 maggio: il rinnovo del contratto di Carlo Ancelotti fino ai Mondiali del 2030 è cosa fatta. Il tecnico italiano è stato confermato alla guida della Seleção per un intero ciclo mondiale dopo aver preso il ruolo da CT del Brasile nel maggio del 2025: "Ora vogliamo di più" le prime parole di Ancelotti che vivrà il suo primo torneo iridato da CT quest'estate.

Il comunicato ufficiale: "Confermato Ancelotti per altri 4 anni"

"La Federazione calcistica brasiliana (CBF) e il commissario tecnico Carlo Ancelotti hanno rinnovato il loro contratto per altri quattro anni, fino ai Mondiali del 2030. La conferma di Ancelotti alla guida della nazionale brasiliana – la squadra più titolata nella storia del calcio mondiale – riflette non solo il sostegno della CBF al suo lavoro" si legge nel comunicato della Cbf in una nota, "ma anche la fiducia che si è guadagnato dalla squadra e dai tifosi brasiliani sin dal suo arrivo alla fine di maggio 2025. Da quando ha assunto l'incarico, il tecnico italiano è diventato una figura centrale nel rafforzamento del calcio brasiliano, lavorando a stretto contatto con diverse aree della CBF e consolidando un rapporto caratterizzato da identificazione, eccellenza e stabilità".

La soddisfazione di Ancelotti, CT del Brasile: "Più vittorie, più tempo, più lavoro"

Il rinnovo col Brasile fino al 2030, hanno confermato l'intesa su ogni fronte tra Ancelotti e la Nazionale verdeoro dove ricopre il ruolo di CT da oramai un anno: "Sono arrivato in Brasile un anno fa. Fin dal primo minuto ho capito cosa significa il calcio per questo Paese" è stata la prima dichiarazione rilasciata subito dopo la conferma del prolungamento. "Per un anno abbiamo lavorato per riportare la Nazionale brasiliana ai vertici del calcio mondiale. Ma la Cbf e io vogliamo di più. Più vittorie, più tempo, più lavoro. Siamo molto felici di annunciare che continueremo insieme per altri quattro anni. Andremo avanti insieme fino ai Mondiali del 2030. Voglio ringraziare la Cbf per la fiducia. Grazie, Brasile, per la calorosa accoglienza e per tutto l'affetto"