Spalletti annuncia novità nella formazione dell'Italia contro la Germania: "Ci saranno quattro cambi" Spalletti avvisa la Germania: "Ripetendo la sfida dell'andata il risultato sarà diverso". Il CT dell'Italia annuncia cambiamenti per la partita di Dortmund: "Ci saranno quattro cambi".

A cura di Vito Lamorte

"Più o meno farò quattro cambi". Luciano Spalletti ha annunciato cambiamenti nella formazione con cui l'Italia giocherà in casa della Germania per il ritorno dei quarti di finale di Nations League. Gli Azzurri hanno perso 2-1 al Meazza nella gara d'andata e per questi decisivi 90′ il CT tra tattiche e infortuni, sono tornati a casa sia Calafiori che Cambiaso, per la sfida di Dortmund ha annunciato dei cambiamenti.

Nelle parole rilasciate a Vivo Azzurro ha rilanciato le ambizioni della Nazionale Italiana e ha avvisato i tedeschi: "Ci sono alcune sconfitte che fanno sembrare cose mai avvenute, questa è una di quelle. Abbiamo accettato di fare la partita a tutto campo, uomo contro uomo, contro calciatori fisicamente imponente. Lo abbiamo fatto bene costruendo dal basso e creando tante situazioni per fare gol. Certo abbiamo anche sofferto, però non abbiamo concesso grandi occasioni oltre a un paio di disattenzioni. Abbiamo fatto quello che dovevamo per vincere la partita".

Per questo Spalletti crede ancora nella qualificazione alla Final Four della Nations League: "Proveremo di base a riproporre le stesse cose, se riusciremo ad avere lo stesso comportamento di giovedì il risultato sarà diverso. Poi metterò in campo un po' di fantasia in più per le scelte individuali".

Germania-Italia, le novità di formazione di Spalletti

In vista della gara di ritorno a Dortmund il CT ha annunciato quattro modifiche nella formazione titolare ma, al momento, le novità certe sarebbero tre: Buongiorno al posto di Calafiori in difesa, Ricci per Rovella a centrocampo e Maldini al fianco di Moise Kean in attacco.

Sulla quarta novità non ci sono ancora certezza ma quel "più o meno" si potrebbe interpretare con i tre cambi anticipati e lo spostamento di Bastoni a sinistra in difesa per l'inserimento di Buongiorno al centro. Da valutare attentamente la possibilità che Maldini parta dal 1′ al posto di Raspadori: il classe 2001 non ha trovato molto spazio all'Atalanta, anche per via degli infortuni, ma questa possibilità potrebbe dargli sicurezza e motivazioni.