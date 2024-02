Mbappé formidabile, il Paris Saint Germain batte 2-0 la Real Sociedad e vede i quarti di Champions La squadra guidata da Luis Enrique con un secondo tempo splendido ha mandato al tappeto la Real Sociedad. Gol di Mbappé e Barcola. Il ritorno a marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Paris Saint Germain batte 2-0 la Real Sociedad al Parco dei Principi e inizia a intravedere la qualificazione ai quarti di Champions League. La squadra di Luis Enrique tra tre settimane, però, dovrà sfatare il tabù delle gare in trasferta, ma se ci sarà ancora uno straordinario Mbappé il posto tra le prime otto è quasi garantito. KM7 ha aperto le danze, poi ha raddoppiato Barcola.

Il Paris nel primo tempo parte anche bene, dopo cinque minuti c'è la prima azione in velocità che sembra far ben sperare. Ma in realtà è un fuoco di paglia, per i primi 45 minuti, perché la Real Sociedad si prende il campo e si rende pericoloso in almeno tre occasioni. Donnarumma è attentissimo e si salva allo scadere quando Mikel Merino, dopo aver ricevuto da Brais Mendez, calcia da lontano e colpisce in pieno la traversa. Per i baschi è l'ultima vera occasione.

Perché nell'intervallo Luis Enrique si fa sentire, trova le contromisure alla squadra di San Sebastian e il PSG prenota la vittoria. Si capisce subito che è il tenore del match sarà totalmente un altro. Il gol che sblocca l'incontro lo realizza, manco a dirlo, Mbappé che viene inspiegabilmente lasciato solo sugli sviluppi di un corner e con un colpo al volo ravvicinato batte Remiro, è 1-0 al 58‘.

Il gol dà serenità ai campioni di Francia che al 70' trovano il raddoppio con Barcola, il pupillo di Luis Enrique che crede tanto in questo ragazzo del 2001 che chiude un'azione splendida calciando di prima intenzione e facendo passare il pallone sotto le gambe di Remiro firma il 2-0. Il Paris prova a fare il terzo gol, non ci riesce e prova a mantenere il doppio vantaggio. Ci riesce e inizia a vedere così i quarti di finale, che sarebbe già un risultato migliore rispetto a quello della scorsa stagione.