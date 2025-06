Il PSG sbaglia il calcio d’inizio contro l’Inter Miami: Vitinha batte male, lo schema non riesce

video suggerito

Il Paris Saint-Germain sbaglia il calcio d'inizio contro l'Inter Miami: Vitinha calcia male e la palla finisce sul fondo, lo schema non riesce.

A cura di Vito Lamorte

Il Paris Saint-Germain sbaglia il calcio d'inizio contro l'Inter Miami: Vitinha calcia male e la palla finisce sul fondo, lo schema non riesce. La giocata studiata dalla squadra di Luis Enrique che aveva stupito la Francia e l'Europa era sbarcata anche al Mondiale per Club in occasione della sfida con l'Atletico Madrid ma oggi non è andata a buon fine.

Vitinha ha calciato verso la bandierina del calcio d'angolo della porta di Ustari ma il suo tiro è finito oltre la linea di fondo e il portiere argentino ha fatto ripartire l'azione con una rimessa dalla porta: non c'è stata una rimessa, come accaduto in molte occasioni in questa stagione, che permetteva alla squadra francese di andare a pressare l'avversaria nella sua metà campo.

Uno schema che ha stupito tantissimi tifosi italiani, soprattutto quelli dell'Inter, in occasione della finale di Champions League ma chi ha visto più di una partita del PSG in questa stagione era a conoscenza che tra le soluzioni sul calcio d'inizio dei parigini c'era anche quella: battere in rimessa laterale nella zona della bandierina dell'angolo, di modo che tutta la squadra potesse salire in avanti e andare in pressing nella metà campo avversaria.

Una dichiarazione d'intenti nei confronti dei rivali e un modo per avvicinarsi subito alla porta dove fare gol: più si recupera la palla vicino agli ultimi 16 metri, più è alta la possibilità di trovare la via della rete.

PSG a valanga sull'Inter Miami: Luis Enrique ai quarti del Mondiale per Club

Il PSG è troppo forte per l’Inter Miamie si qualifica per i quarti di finale del Mondiale per Club calando un agevole poker nel primo tempo e limitandosi a controllare nella ripresa. La squadra campione d’Europa ha chiuso la partita già all’intervallo: Lionel Messi ha provato a ravvivare la sua squadra con qualche giocata nel secondo tempo ma non è bastato. La squadra di Luis Enrique sfiderà la vincente del confronto tra Flamengo e Bayern Monaco.