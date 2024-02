Il Bologna batte la Fiorentina con i gol di Orsolini e Odgaard: i rossoblù agganciano l’Atalanta Una rete di Orsolini nel primo tempo e il raddoppio di Odgaard a tempo scaduto regalano al Bologna la terza vittoria consecutiva in campionato: Thiago Motta batte la Fiorentina per 2-0 e sogna l’Europa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Bologna sogna ancora l'Europa con vista sulla Champions League: bastano i gol di Orsolini e Odgaard per superare la Fiorentina e agganciare l'Atalanta al quarto posto in classifica, mettendo a segno la terza vittoria consecutiva in campionato. Continua lo splendido cammino della squadra di Thiago Motta che in questa stagione vuole fare le cose in grande.

La Fiorentina parte a fiammate, affidandosi soprattutto agli strappi di Ikone, ma è il Bologna a far saltare il tappo alla partita segnano il primo gol: al 12′ Ferguson serve Orsolini che con un tiro a giro di sinistro sblocca il risultato per i rossoblù.

La squadra di Italiano comincia a pressare alto per cercare varchi in cui inserirsi, ma ad avere le occasioni migliori sono sempre i padroni di casa che più volti arrivano vicino al raddoppio. Alla mezz'ora di gioco Orsolini si ripete segnando il raddoppio direttamente da calcio di punizione, ma dopo aver rivisto l'azione al monitor Chiffi annulla tutto per una posizione irregolare di Posch.

Anche nella ripresa gli equilibri restano pressoché gli stessi: la squadra di Thiago Motta alza il ritmo e non lascia respirare la Fiorentina che si trova in grande difficoltà, incapace di creare grandi occasioni. Dall'altra parte invece i rossoblù battono come tamburi alla ricerca della rete che chiuderebbe virtualmente i giochi. Il gol arriva nel momento più inaspettato, alla fine del lungo recupero: Lykogiannis trovaOdgaard in area di rigore che con il piattone destro non sbaglia il 2-0.

Neanche i cambi operati da Italiano servono a dare una scossa alla Viola che non è mai stata davvero pericolosa in questa partita. E alla fine è costretta ad alzare bandiera bianca al Dall'Ara dove ad avere la meglio è il Bologna: per i rossoblù è la terza vittoria consecutiva, un risultato importante in questo recupero per restare in scia dell'Atalanta e sognare il grande assalto al quarto posto.