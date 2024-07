Italia verso le qualificazioni ai Mondiali 2026: come funzionano e perché conterà la Nations League

video suggerito

Come funzionano le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. Per l'Italia conterà anche la posizione finale raggiunta in Nations League e il piazzamento nel ranking.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia sarà chiamata subito a voltare pagine per centrare la qualificazione ai Mondiali 2026 dopo la cocente delusione degli Europei 2024 in Germania. Gli azzurri dovranno centrare un obiettivo fallito nelle ultime due edizioni di fila del torneo internazionale. Ma come funzionano le qualificazioni? Intanto dall'edizione 2026 in Messico, Stati Uniti e Canada il format sarà cambiato: non più 32 squadre, ma 48, aprendo le porte a 16 squadre in più. Per l’Europa si sale da 13 a 16 squadre. Un ridimensionamento totale che renderà a dir poco fondamentale la Nations League.

Il torneo europeo, che spesso veniva preso poco in considerazione dalle varie Nazionali, in questo caso assume grande importanza. In primis per aumentare il punteggio nel ranking FIFA fondamentale per stabilire le teste di serie dei 12 giorni di qualificazione ai prossimi Mondiali. Ma soprattutto per la posizione che sarà raggiunta nel girone di Nations League utile per poter accedere eventualmente ai playoff. Qui tutte le informazioni su come funzionerà il regolamento per le qualificazioni ai Mondiali 2026 con un occhio alla posizione attuale dell'Italia.

Per l'Italia assume grande importanza anche la Nations League.

Come funzionano le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026

Saranno 54 le squadre aventi diritto alla partecipazione ai prossimi Mondiali 2026. Verranno tutte suddivise in gironi da quattro o cinque squadre. Chi passerà il turno? Le prime classificate saranno qualificate direttamente ai Mondiali mentre ai playoff prenderanno parte le dodici seconde classificate e le quattro migliori squadre della Nations League che non abbiano già acquisito il passaggio del turno nel girone di qualificazione ai Mondiali da prime o siano arrivate seconde. Di queste, le quattro vincitrici degli spareggi si qualificheranno ai Mondiali 2026.

La posizione dell'Italia nel ranking e la composizione dei gironi di qualificazione ai Mondiali

L'Italia sarà dunque chiamata ad affrontare tre o quattro squadre nel proprio girone con sorteggio che si terrà a fine 2024. In questa data sarà fondamentale capire se la posizione dell'Italia nel ranking FIFA sarà tra le prime 12 per stabilire se sarà o meno testa di serie. In questo momento gli azzurri sono ottavi ma il quadro della situazione sarà più chiaro dopo gli Europei e anche dopo le prime partite di Nations League del 2024 in programma tra settembre e novembre 2024.

Cosa serve all'Italia tra Nations League e qualificazioni per andare ai Mondiali 2026

All'Italia dunque per superare il turno servirà vincere il proprio girone di qualificazione arrivando al primo posto e staccando così il pass diretto per il torneo. Oppure chiudere in seconda posizione e giocarsi i playoff. Nel caso in cui gli azzurri non riuscissero a chiudere il girone di qualificazione ai Mondiali nelle prime due posizioni, allora la Nazionale dovrà sperare di rientrare tre le migliori quattro di Nations League.