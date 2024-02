Perché per l’Italia la Nations League può servire per qualificarsi ai Mondiali 2026 Ai prossimi Mondiali 2026, con l’ampliamento delle partecipanti da 32 a 48, sarà importante anche far bene in Nations League. Oltre alle prime di ogni girone di qualificazione (direttamente nel torneo iridato) si sfideranno per gli ultimi posti europei anche le 12 seconde e le migliori 4 della Nations League 2024/2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Nations League 2024/2025 avrà un nuovo format voluto dall'Uefa per incrementarne il successo e l'appeal e avrà anche il solito stimolo aggiuntivo della possibilità di accedere anche ai prossimi Mondiali del 2026 che avranno un format tutto diverso. Un appuntamento che riguarda da vicino anche la nuova Italia di Spalletti, inserita in Fascia 1 della Lega A e che avrà la possibilità di guadagnarsi l'accesso iridato: vediamo come.

Premessa fondamentale è ricordare il nuovo format mondiale che incide anche sul fronte Nations League e la novità più esaltante: l'aumento delle squadre partecipanti, che passeranno da 32 a 48. Per il 2026, aumenterà anche il numero di gironi di qualificazione, che passerà a 12 Gruppi, composti da quattro o cinque squadre con gare di andata e ritorno che verranno disputate tra marzo e novembre 2025.

Le 12 vincitrici dei gironi si qualificheranno direttamente per la Coppa del Mondo, mentre le seconde classificate dei 12 gironi parteciperanno agli spareggi che si giocheranno a marzo 2026, con 16 squadre coinvolte. Prendendo in considerazione l'Italia, dunque, la porta principale per i Mondiali resta vincere il proprio Girone di qualificazione, altrimenti come seconda ha una nuova possibilità. La stessa che avrebbe se riuscisse a vincere il proprio Girone di Nations League.

Oltre alle 12 seconde classificate nella fase a gironi delle Qualificazioni, infatti, diventerà fondamentale anche far bene proprio in Nations League perché le ulteriori qualificate ai Mondiali arriveranno proprio da questo torneo. E l'Italia potrebbe avere una ulteriore chance. Come? Ecco spiegato.

Le quattro vincitrici dei gironi della Nations League 2024/25 meglio classificate – che non hanno terminato la fase a gironi delle Qualificazioni Europee al primo o al secondo posto – avranno la possibilità di disputare i playoff per conquistare i Mondiali 2026. Le 16 squadre (di cui 4 di Nations League), verranno suddivise ancora in quattro percorsi diversi composti da 4 squadre ciascuna. Si giocheranno le partite di spareggio con semifinali di andata e ritorno, seguite a loro volta da finali di andata e ritorno fino a consegnare i 4 posti ultimi per accedere ai Mondiali.