Italia di basket al preolimpico di Parigi 2024, il calendario delle partite e cosa serve per qualificarsi L'Italia di basket si prepara per affrontare il torneo preolimpico, dove proverà a strappare la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024: il calendario delle partite e cosa serve per qualificarsi.

A cura di Vito Lamorte

Foto dal profilo ufficiale CONI.

L'Italbasket inizia il suo cammino verso le Olimpiadi 2024 e proverà a strappare la qualificazione nel torneo Preolimpico che si giocherà a San Juan, in Porto Rico, dove se la vedrà con i padroni di casa e il Bahrain nel girone e con Lituania, Messico e Costa d'Avorio nella fase finale. Gli Azzurri del CT Gianmarco Pozzecco non avranno elementi importanti come Fontecchio, Procida e Spagnolo, ma potranno contare su Danilo Gallinari e Nico Mannion.

La Nazionale Italiana di basket la qualificazione si prenderà un posto ai Giochi Olimpici di Parigi se vincerà il suo mini-torneo in Porto Rico: gli Azzurri dovranno essere la squadra migliore delle sei impegnate in queste partite a San Juan, prima vincendo un raggruppamento e poi sfidandosi con le migliori dell'altro girone.

L'Italia di basket è stata inserita nel girone B con Porto Rico e Bahrain mentre nella fase ad eliminazione diretta si troverà ad affrontare una tra Lituania, Messico e Costa d'Avorio del girone A. Alla seconda fase del torneo andranno solo le prime due del girone e si qualifica alle Olimpiadi solo chi vince il mini torneo.

Girone e avversarie dell’Italia al preolimpico di basket

L'Italia è inserito nel Gruppo B con Porto Rico e Bahrain. Gli Azzurri faranno il loro esordio martedì 2 luglio, alle 23.30 ora italiana, contro il Bahrain mentre nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5, alle ore 2.30, sfideranno i padroni di casa di Porto Rico, già battuti ai Mondiali di Manila.

Nel gruppo A, invece, ci sono Messico, Costa d'Avorio e Lituania.

Il calendario delle partite dell’Italia di basket: date e orari

Martedì 2 luglio

Italia-Bahrain a San Juan (ore 23.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Messico-Lituania a San Juan (ore 02.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Mercoledì 3 luglio

Lituania-Costa D’Avorio a San Juan (ore 23.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Bahrain-Portorico a San Juan (ore 02.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Giovedì 4 luglio

Costa d’Avorio-Messico a San Juan (ore 23.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Portorico-Italia a San Juan (ore 02.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Sabato 6 luglio

Semifinali a San Juan (ore 22.00 e 01.00 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Domenica 7 luglio

Finale a San Juan (ore 00.00 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Come funziona la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024

Il Torneo di Qualificazione Olimpica (OQT) in cui è impegnata anche l’Italia, dal 2 al 7 luglio, si giocherà a San Juan, Porto Rico, e gli altri si terranno a Valencia (Spagna), Riga (Lettonia) e al Pireo (Grecia). Da qui verranno fuori le ultime quattro squadre qualificate al torneo di pallacanestro maschile delle prossime Olimpiadi.

Le prime due classificate di ogni girone giocheranno semifinali e la finale. La vincitrice di ognuno dei 4 tornei staccherà il pass per i Giochi Olimpici. Chi vince il Preolimpico di San Juan verrà inserito nel girone C con Stati Uniti, Serbia e Sud Sudan.

Queste le squadre già qualificate al torneo olimpico di basket: Francia (paese ospitante), Germania, Serbia, Canada, USA, Australia, Sud Sudan e Giappone.

Dove vedere il preolimpico di basket in TV e streaming

Le partite del torneo preolimpico, che mettono in palio un posto ai Giochi di Parigi, saranno trasmesse in diretta TV da Sky Sport e in streaming su SkyGo, per gli abbonati Sky; e Now, per chi è in possesso del ticket Sport. In streaming si potranno seguire anche su DAZN.