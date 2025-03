video suggerito

Cosa serve all’Italia per qualificarsi in Nations League contro la Germania: con quale risultato passa L’Italia ha bisogno di vincere per eliminare la Germania. In caso di successo con due gol di scarto la Final Four sarebbe certa. Se la Nazionale di Spalletti a Dortmund vincerà con un gol di scarto si passerebbe ai supplementari. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da quando è stata abolita la regola del gol fuori casa far di conto è molto più semplice nelle partite a eliminazione diretta. Così vale pure per la Nations League e per la sfida di ritorno tra Germania e Italia, in programma stasera a Dortmund (calcio d'inizio alle ore 20:45). L'Italia ha bisogno di vincere, altrimenti è fuori dalla competizione e da giugno giocherà le Qualificazioni Mondiali 2026.

L'Italia passa con la Germania se…tutte le combinazioni

Il gol di Tonali aveva fatto sperare l'Italia, che però nella ripresa è stata agganciata e superata dalla Germania che con il gol di Goretzka ha conquistato il successo a Milano per 2-1. Nagelsmann e i suoi non sono in una botte di ferro, ma certamente si trovano in una situazione invidiabile. Hanno due risultati su tre a disposizione, giocano in casa e sanno che passando il turno per la prima volta si troverebbero nella Final Four di Nations League, che disputerebbero pure in casa. Dunque un orizzonte più che roseo.

L'Italia passa il turno e si qualifica per le semifinali se vince con due gol di scarto. Quindi se la partita finisse 0-2, 1-3 o 2-4 Spalletti e i suoi potrebbero festeggiare un'impresa titanica. In caso di vittoria con un gol di scarto (quindi 0-1, 1-2, 2-3, 3-4) l'incontro si prolungherebbe oltre il 90′ con i tempi supplementari e con il perdurare del gol di scarto al 120′ si andrebbe ai calci di rigore, la specialità di Gigio Donnarumma. Se invece la partita finisce in pareggio passa la Germania, che ovviamente accede alla Final Four pure in caso di pareggio finale a Dortmund.

Supplementari o rigori, cosa succede in caso di parità al 90′

Se Germania-Italia terminerà in parità dopo i 90 minuti regolamentari passerà il turno la squadra di Nagelsmann, in virtù del 2-1 della gara di andata. Se invece l'Italia si imporrà con un gol di scarto al 90′ la partita si prolungherà con i tempi supplementari e in caso di divario immutato (un gol di scarto) si passerebbe direttamente ai calci di rigore.