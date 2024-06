video suggerito

Come giocherà l'Italia per i Mondiali dopo il disastro agli Europei: situazione drammatica Come giocherà l'Italia per puntare ai Mondiali 2026 dopo il disastro agli Europei in Germania: con che materiale Spalletti si dovrà rapportare per riportare gli Azzurri alla Coppa del Mondo.

A cura di Vito Lamorte

L‘eliminazione da EURO 2024 per mano della Svizzera è una brutta botta per l'Italia. Gli Azzurri tornavano ad una competizione ufficiale dopo aver saltato la Coppa del Mondo in Qatar e non si sono fatti trovare preparati, anzi. Le cose non sono andate bene per Luciano Spalletti, che al suo primo torneo con la Nazionale esce abbastanza ridimensionato e dovrà valutare diverse situazioni su cui migliorare sia a livello di campo che di comunicazione.

Adesso bisogna raccogliere i cocci per poter iniziare il cammino che dovrebbe portare la Nazionale Italiana a disputare nuovamente un Mondiale dopo dodici anni. Come giocherà l'Italia per poter qualificarsi al torneo che nel 2026 (tra due anni) si giocherà tra USA, Canada e Messico? Proviamo a fare qualche nome ma, premettiamo, che si tratta solo di ipotesi e non c'è nessun tentativo di preveggenza perché in due anni possono accadere e cambiare molte cose.

Donnarumma capitano e uomo squadra

Gigio Donnarumma è intoccabile. Alle sua spalle ci sono altri due portieri molto forti come Guglielmo Vicario e Marco Carnesecchi, che si stanno già facendo valere a livello internazionale. Da tenere d'occhio Caprile e Desplanches, che sono molto forti.

Difesa: si riparte da Bastoni e Calafiori

I punti fissi della difesa azzurra dopo questo Europeo sono due: Bastoni e Calafiori. Inutile dire che gente come Dimarco e Mancini arriveranno nel pieno della loro maturità agonistica ai prossimi Mondiali, così come Buongiorno, Gatti, Cambiaso e Bellanova. Potrebbero ritagliarsi un posto giocatori come Kayode, Udogie, Parisi, Okoli e Scalvini.

Centrocampo tra novità ed esperienza

In mezzo al campo si dovrebbe presto rivedere Sandro Tonali, che si aggiungerebbe a Barella, Fagioli, Pellegrini, Frattesi e Locatelli che potrebbero rappresentare uno zoccolo duro ed esperto mentre da inserire pian piano si potrebbe pensare a Fabbian, Casadei e Ndour. Da tenere sempre in considerazione calciatori come Ricci e Rovella.

Attacco è sempre rebus: Zaniolo asso nella manica

L’attacco è la zona di campo che ha creato più grattacapi negli ultimi anni ma il referente principale per il posto di centravanti dovrebbe essere sempre Gianluca Scamacca. Della spedizione in Germania verranno presi in considerazione Giacomo Raspadori e Federico Chiesa mentre tornerà sicuramente utile Nicolò Zaniolo, soprattutto se dovesse davvero tornare a giocare con continuità. Che fine farà Retegui? Proseguirà la sua esperienza azzurra?

Altri nomi su cui si potrebbe puntare sono Wilfred Gnonto, Tommaso Baldanzi e Simone Pafundi: tre ragazzi che hanno fatto percorsi diversi ma che hanno tutte le carte in regola per giocarsi le loro chance in azzurro.

Come giocherà l'Italia per i Mondiali 2026: probabili formazioni

Da ricordare che siamo vice campioni del mondo Under 20, campioni d'Europa Under 19 e campioni d'Europa Under 17, quindi il materiale interessante c'è anche da noi ma probabilmente non per i prossimi Mondiali.

Italia col 4-3-3: Donnarumma; Kayode, Calafiori, Bastoni, Udogie; Barella, Fagioli, Tonali; Zaniolo, Scamacca, Chiesa (Baldanzi o Pafundi).

Italia col 3-5-2: Donnarumma; Scalvini, Calafiori, Bastoni; Bellanova, Barella, Fagioli, Tonali, Dimarco; Zaniolo, Scamacca.