Italia in gol dopo 20 secondi in Nations League, Severini porta avanti le Azzurre in Svezia

A cura di Vito Lamorte

L'Italia parte fortissimo e trova il gol dopo 20 secondi in Nations League con Emma Severini, che porta avanti le Azzurre in Svezia sfruttando al meglio un assist di Beccari. Inizio strepitoso delle ragazze del CT Soncin in casa della capolista del girone 4 e ora la situazione si fa molto interessante perché se dovesse finire così la gara la selezione azzurra si prenderebbe il primato del gruppo con 6 punti.

Le Azzurre hanno iniziato nel miglior modo possibile grazie alla super giocata di Beccari sulla corsia di sinistra e al tocco di precisione di Severini: continua l'ottimo periodo di forma della centrocampista viola, che ha indirizzato sul primo palo il passaggio della compagna e ha sbloccato la partita.

