Vis Pesaro-Samb finisce con 3 gol molto strani in pieno recupero, Stellone: “Ci urlavano: venduti”

La vittoria della Sambenedettese 2-3 sul campo della Vis Pesaro nel derby marchigiano valido per l’ultima giornata di Serie C accende le varie teorie del complotto: segnati tre gol tra il 96′ e il 99′. L’allenatore dei padroni di casa non ci sta: “Ci hanno dato dei venduti”.

La regular season del campionato di Serie C è giunta al termine ma prima di dare il via ai playoff, non sono di certo mancate le polemiche per quanto avvenuto nell'ultimo turno. Su tutti il finale a dir poco clamoroso del derby marchigiano tra Vis Pesaro e Sambenedettese. In palio punti importanti soprattutto in chiave salvezza per quanto riguarda gli ospiti. Ebbene il 2-3 maturato al ‘Benelli' si porta dietro una coda di polemiche e accuse piovute da più parti. Ma facciamo ordine. Con questa vittoria la Sambenedettese si è assicurata la salvezza diretta in Serie C senza nemmeno passare dai playout condannando agli spareggi per non retrocedere la Torres che ha perso 3-1 ad Arezzo, punteggio che ha permesso ai toscani di tornare in Serie B.

E fin qui tutto bene se non fosse che nell'ultimo minuto di recupero della partita di Pesaro il punteggio fosse di 1-1. Nell'ultimo minuto di recupero, ovvero al 96′, i padroni di casa trovano il 2-1 con Paganini. Esultanza incredibile da parte di tutto lo stadio per quella che ormai sembrava essere una vittoria scontata del derby. L'arbitro concede un supplemento di recupero e qui incredibilmente gli ospiti segnano due gol: Edoardo Lonardo fa gol al minuto 98 e 99 facendo vincere la Samb e scatenando numerose teorie del complotto, soprattutto da parte proprio dei tifosi di casa i quali non hanno accettato che realisticamente la propria squadra potesse subire due gol in un lasso di tempo così ristretto.

Le parole di Stellone e della Torres dopo i vari sospetti e accuse sulla regolarità della partita

La denuncia arriva direttamente dall'allenatore della Vis Pesaro, Roberto Stellone, che in conferenza stampa racconta con rabbia: "Sono affranto e avvelenato da quello che hanno fatto gran parte dei tifosi che ci hanno dati dei ‘venduti' – spiega -. Sentirmelo dire in faccia, davanti ai miei giocatori, mi ha dato veramente molto fastidio. È follia pensare che siamo dei ‘venduti'. Siamo stati solo dei polli e scarsi nel capire che ancora non era finita la partita ma sentir parlare di ‘venduti' non lo accetto". La Vis Pesaro ha comunque raggiunto il traguardo dei playoff che dovrai giocarsi affrontando la Juventus Next Gen.

Accuse, dirette o indirette, sono arrivate anche da parte della Torres, la squadra che a seguito del successo della Samb dovrà giocarsi i playoff contro il Bra per non retrocedere in Serie D. In sala stampa a parlare per primo è stato l'allenatore della squadra sarda, Alfonso Greco, che a precisa domanda sul risultato clamoroso maturato al Benelli ha risposto: "È meglio che sto zitto". Più diretto invece il presidente della stessa Torres, Stefano Udassi, che ha spiegato:

"Siamo arrivati all’ultima giornata consapevoli che la nostra sorte probabilmente non sarebbe dipesa solo da noi e così è stato – ha detto -. Rimaniamo perplessi, come società, per il modo in cui si è concluso il campionato. Auspichiamo che certe immagini, di dominio pubblico e a noi molto evidenti, siano oggetto di approfondimento adeguato e precisa revisione. Lo auspico perché ho sempre creduto nei valori dello sport e spero che anche stavolta abbiano la meglio su tutto".