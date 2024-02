Immobile firma l’impresa della Lazio contro il Bayern: decide con un rigore l’andata degli ottavi La Lazio sogna in grande con la vittoria contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: decisivo il rigore di Immobile nel secondo tempo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una serata magica, di quelle che non si dimenticano e che possono svoltare l'intera stagione. All'Olimpico la Lazio strappa una vittoria importantissima al Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale, in una partita che poteva rivelarsi complicatissima ma che invece ha regalato la gioia più grande ai biancocelesti.

A decidere ci ha pensato l'uomo simbolo, Ciro Immobile, che direttamente dal dischetto ha sigillato l'1-0 contro i bavaresi: nonostante la presenza di Kane e di tutte le altre stelle la squadra di Tuchel ha avuto grandi difficoltà a tirare verso la porta e dovrà affrontare la partita di ritorno partendo in salita.

Il Bayern Monaco parte forte all'Olimpico con Harry Kane che sciupa una buona occasione dopo pochissimi minuti: quello che sembrava un avvio di fuoco per i tedeschi si rivela invece una piccola parentesi che dura poco, per poi lasciare spazio a un primo tempo quasi piatto.

I bavaresi non riescono più a tirare in porta e la Lazio prende fiducia pian piano. I biancocelesti riescono a giocare le loro carte anche contro un avversario di grande livello e la partita resta sostanzialmente in equilibrio per tutto il primo tempo, complice anche la deludente prestazione del Bayern Monaco che sembra molto scarico.

La situazione sembra essere propizia per i ragazzi di Sarri che anche nel secondo tempo riescono a tenere botta e a creare occasioni pericolose. La prima arriva subito con Isaksen servito da Luis Alberto, ma il vero pallone che spacca in due la partita arriva al 66′. Upamecano viene espulso per un'entrataccia sulla caviglia di Isaksen in area di rigore che regala alla Lazio un tiro dal dischetto.

Il rigore finisce tra i piedi di Immobile che non fallisce l'occasione, buca Neuer e porta in avanti i biancocelesti. Il pubblico dell'Olimpico esplode per il gol inaspettato che indirizza la partita dalla parte della Lazio che difende il suo vantaggio con le unghie e con i denti.

Il Bayern non riesce a reagire e alza bandiera bianca al triplice fischio dell'arbitro: l'andata degli ottavi di finale di Champions League si tinge di biancoceleste e ora i ragazzi di Sarri sognano l'impresa anche in Baviera.