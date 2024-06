video suggerito

Il regolamento degli Europei 2024 su supplementari e rigori: cosa succede in caso di pareggio agli ottavi L'articolo 22 del Regolamento del Campionato Europeo di Calcio spiega cosa succede e come si procede in caso di parità tra due nazionali per determinare la qualificata al turno successivo.

L'articolo 22 del Regolamento del Campionato Europeo di Calcio non lascia spazio a dubbi: se nella fase a gironi si faceva ricorso a determinati criteri per definire la classifica esatta in caso di arrivo a pari punti, in quella a eliminazione diretta per risolvere la situazione di pareggio si ricorre prima ai tempi supplementari e poi ai calci di rigore. È stato così quattro anni fa, quando l'Italia eliminò la Spagna in semifinale e alzò a Wembley la Coppa superando l'Inghilterra dal dischetto, sarà così anche in questa edizione di Euro 2024.

Tempi supplementari a Euro 2024, il regolamento in caso di parità

Nei quattro commi della prescrizione Uefa su "Tempi supplementari e calci di rigore" ce ne sono due dedicati alla disputa dell'extra-time articolato su due mini tempi di 15 minuti ciascuno (30 minuti nel complesso) intervallati da una breve pausa.

22.01 Se non c'è nessun vincitore alla fine dei tempi regolamentari negli spareggi e nelle partite a eliminazione diretta del torneo finale, verranno giocati due tempi supplementari da 15 minuti. Se le due squadre sono ancora in parità dopo i tempi supplementari, il vincitore sarà determinato dai calci di rigore.

Se non c'è nessun vincitore alla fine dei tempi regolamentari negli spareggi e nelle partite a eliminazione diretta del torneo finale, verranno giocati due tempi supplementari da 15 minuti. Se le due squadre sono ancora in parità dopo i tempi supplementari, il vincitore sarà determinato dai calci di rigore. 22.02 Se è necessario un tempo supplementare, è prevista una pausa di cinque minuti tra la fine del tempo regolamentare e l'inizio del tempo supplementare. Di norma, i giocatori rimangono in campo durante questa pausa di cinque minuti, a discrezione dell'arbitro.

Il regolamento sui calci di rigore

Ai calci di rigore si fa ricorso qualora anche dopo i tempi supplementari persista una situazione di pareggio. Si batteranno fino a quando una delle due squadre non s'impone, anche a oltranza.

22.03 I calci di rigore vengono eseguiti secondo la procedura stabilita dalle Regole del Gioco IFAB.

I calci di rigore vengono eseguiti secondo la procedura stabilita dalle Regole del Gioco IFAB. 22.04 Per garantire il rigoroso rispetto della procedura, l'arbitro è assistito dalla sua squadra, che annota anche il numero dei giocatori di ciascuna squadra che hanno effettuato i tiri di rigore.