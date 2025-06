Cosa succede in caso di pareggio in Inter-Fluminense, supplementari e rigori: chi va ai quarti

video suggerito

Dopo la vittoria contro il River Plate l'Inter è approdata agli ottavi di finale del Mondiale del Club dove affronterà il Fluminense. Con il primo posto ottenuto nel girone i nerazzurri sono capitati nella parte del tabellone più morbida, con la sola incognita Manchester City a mettere paura: tutte le grandi squadre europee sono infatti dal lato opposto e potranno capitare soltanto in caso di eventuale finale. I brasiliani saranno il primo ostacolo della fase a eliminazione diretta dove c'è una sola possibilità di poter accedere al turno successivo.

Dagli ottavi di finale in poi il regolamento non prevede partite con la formula andata e ritorno, ma una gara secca che deciderà chi potrà accedere ai quarti di finale. Lunedì 30 giugno alle ore 21:00 l'Inter scenderà in campo contro il Fluminense nella prima sfida da dentro o fuori di tutta la competizione: ai nerazzurri servirà una vittoria per approdare ai quarti di finale del Mondiale per Club dove potrebbero trovarsi davanti il Manchester City, nel remake ad alta tensione della finale della finale di Champions League del 2023.

La sconfitta invece condannerebbe i ragazzi di Chivu permettendo al Fluminense di continuare la sua avventura in questo torneo, mentre un pareggio lascerebbe aperta ogni possibilità. da regolamento infatti, trattandosi di una gara secca a eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei 90′ scatterebbero i supplementari: i classici due tempi da 15′ ciascuno previsti in ogni fase della competizione dagli ottavi di finale in avanti. E se il pareggio dovesse perdurare anche dopo i supplementari si andrebbe ai calci di rigore: la lotteria dal dischetto decreterà la squadra vincitrice che passerà ai quarti di finale, mentre la perdente tornerà a casa.