La Slovenia eliminata dagli Europei senza mai aver perso una partita: è un record assoluto La Slovenia è stata eliminata agli ottavi di finale dal Portogallo solamente ai calci di rigore. Per 120 minuti ha resistito sullo 0-0, il quarto pareggio complessivo in altrettante partite agli Europei. Stabilendo un triste record assoluto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La Slovenia è stata eliminata dal Portogallo agli ottavi di finale degli Europei in Germania, mettendo fine al sogno più bello dopo averlo accarezzato per 120 minuti. Fatali i tiri dal dischetto dove Diogo Costa è apparso del tutto insuperabile fermando tre tiri su tre e regalando alla Nazionale di Ronaldo la qualificazione ai quarti. Eppure la Slovenia ha battuto comunque un record, mai ottenuto da nessun'altra Selezione né agli Europei né ai Mondiali: venire eliminata senza mai perdere.

Il triste record della Slovenia: eliminata senza aver mai perso

Lo 0-0 ottenuto fino ai tempi supplementari da parte della Slovenia contro il Portogallo nel suo ottavo di finale, regala alla formazione slava un record unico nella storia dei Campionati Europei e della Coppa del Mondo: è di fatto la prima nazionale in assoluto ad essere stata eliminata senza mai perdere, con quattro pareggi in altrettante partite.

Nella sua prima partita di Euro 2024, la Slovenia ha pareggiato 1-1 con la Danimarca , con il gol del difensore Erik Janza su calcio d'angolo al 77° minuto. Poi, lo stesso risultato si è ripetuto quattro giorni dopo contro la Serbia, con il terzino destro Zan Karmicnik che ha segnato il gol di apertura per la Slovenia al 69° minuto. E nell'ultima partita del girone, la Nazionale di Matjaž Kek ha tenuto l'Inghilterra ferma sullo 0-0.

L'amarezza contro il Portogallo, 0-0 fino al 120°

La Slovenia sembrava essere la classica "Cenerentola" di fronte al Portogallo dei fenomeni con Roberto Martinez, in imbarazzo nello scegliere un undici titolare senza scontentare nessuno. Ma gli sfavoriti hanno ancora una volta resistito per altri 120 minuti, riuscendo a far piangere Cristiano Ronaldo, prima della lotteria dei rigori dove è capitolata. Tornando a casa, ma con il record assoluto di non aver mai perso: magra consolazione, che ha scritto però storia.