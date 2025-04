Inter eliminata dal Trabzonspor davanti a 40mila spettatori: è record per la Youth League

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

L'Inter è stata eliminata dalla Youth League dal Trabzonspor davanti al pubblico più numeroso mai visto per la Champions League dei giovani: più di 40mila spettatori hanno guardato la partita al Papara Park.

È stato superato il precedente record di 32.510 spettatori stabilito durante la partita Krasnodar-Real Madrid: quest'oggi è stato stabilito un nuovo precedente con quasi 45.000 tifosi che hanno guardato tra i giovani del club turco e quelli allenati da Zanchetta.

Il Trabzonspor ha eliminato anche l'Inter dalla Uefa Youth League dopo aver buttato fuori Juventus e Atalanta. Al Şenol Güneş Spor Kompleksi di Trabzon è stato un gol di Ekrem Terzi, entrato in campo dalla panchina soltanto due minuti prima.

Un vero peccato per i ragazzi di Zanchetta, che hanno sbagliato un calcio di rigore con Topalovic nella prima frazione e hanno sciupato una grande occasione per indirizzare la partita su binari più comodi: Colak è stato bravo e reattivo a respingere la conclusione e a permettere alla sua squadra di restare in partita.

Nelle Final Four il Trabzonspor affronterà in semifinale gli austriaci del Salisburgo. Dall'altra parte del tabellone ci sono Stoccarda-Barcellona e AZ Alkmaar-Manchester City, gli altri due quarti di finale in calendario mercoledì 2 aprile. Le semifinali si giocano venerdì 25 aprile e la finale lunedì 28 aprile sempre al Colovray Sports Centre di Nyon in Svizzera.

Trabzonspor-Inter, il tabellino

MARCATORE: 77′ Ekrem Terzi (T).

TRABZONSPOR U19 (4-3-3): Colak; Yilmaz, Emre Ince, Ozturk, Tibukoglu; Erdogan, Malkocoglu (86′ Karahan), Baskan; Cakiroglu (93′ Ozcan), Duymaz (75′ Alkurt), Bayram (75′ Ekrem Terzi). All. Gaydarov.

INTER U19 (4-3-3): Calligaris; Della Mora, Garonetti, Alexiou, Cocchi; Venturini, Zanchetta, Topalovic (86′ Pinotti); De Pieri, Spinacce (75′ Lavelli), Mosconi (70′ Quieto). All. Zanchetta.

ARBITRO: Alessandro Dudic (Svizzera).