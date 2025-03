video suggerito

Infinito Griezmann, entra nella storia della Liga: il Piccolo Diavolo si è preso il trono di Messi Antoine Griezmann ha stabilito un record assoluto di longevità, in Espanyol-Atletico Madrid: è diventato il giocatore straniero ad aver disputato il maggior numero di partite in Liga, scalzando un certo Leo Messi, con cui condivise i colori del Barcellona.

A cura di Alessio Pediglieri

Un giorno storico per Antoine Griezmann che si è preso un record che fino all'inizio di Espanyol-Atletico Madrid in programma sabato 29 marzo, condivideva con Lionel Messi. Ora il bomber francese è solo sul trono di Spagna avendo raggiunto la presenza numero 521 in campionato. Mai nessun altro giocatore straniero nella storia della Liga aveva giocato così tante partite ufficiali.

Il primato solitario era nell'aria ma la conferma è arrivata di fronte alla formazione titolare dell'Atlético Madrid nella 29ª giornata della Liga contro l'Espanyol, ​​con Antoine Griezmann puntualmente inserito nell'attacco dei Colchoneros di Simeone. Diventando un autentico simbolo di eccezionale longevità che, continuerà ad incrementarsi nell'attuale stagione. Superando così nella classifica speciale degli stranieri di Spagna, un'altra leggenda della Liga, Lionel Messi fermo nelle sue 520 presenze, ovviamente tutte con i colori del Barcellona.

Griezmann in Espanyol-Atletico Madrid, gara in cui ha conquistato il record

Antoine Griezmann scalza dal trono della Liga, Leo Messi

L'attaccante francese ha trascorso in pratica tutta la sua carriera professionistica nella massima serie spagnola, salendo anche al 9° posto nella classifica di tutti i giocatori con più presenze nella Liga. Antoine Griezmann ha giocato 141 partite con il Real Sociedad, 74 con il Barcellona (dove condivise la maglia proprio con Leo Messi) e 306 con i Colchoneros dove – contando anche le Coppe – ha superato anche Saul Niguez, con 428 presenze solo con i Colchoneros e scalando all'ottavo posto la classifica del club di Madrid.

Griezmann ai tempi del Barcellona, quando giocava insieme a Leo Messi

Il futuro di Griezmann lontano dalla Liga: c'è il Los Angeles FC della MLS

Per Antoine Griezmann al momento è difficile pensare di poter integrare ancor più nel corso delle prossime stagioni questo particolare record: l'attaccante francese si trova ad affrontare un dilemma riguardo la sua continuità all'Atlético Madrid: nelle ultime settimane sono emerse voci su un suo possibile passaggio alla MLS, dove il Los Angeles FC sembra essere il principale interessato al suo acquisto.