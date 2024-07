Immobile via dalla Lazio, è a un passo dal trasferimento al Besiktas: avrà un ingaggio da top

video suggerito

Le porte del Besiktas si aprono per Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio ha trovato l'accordo personale con il club turco nel quale potrebbe chiudere la sua carriera: la lunga epopea con i bianconcelesti, cominciata nel lontano 2016, sembra essere giunta al termine e l'ultima tappa della sua avventura sarà in un campionato fino a qui inesplorato. Un salto inatteso verso la Turchia che potrebbe essere soltanto una questione di ore.

Il sito locale Fanatik riporta che l'attaccante sarebbe pronto a firmare un biennale dopo aver raggiunto l'accordo personale con il suo nuovo club. È lui l'uomo prescelto dal Besiktas per risollevarsi dopo una stagione non andata benissimo e per rispondere con un colpo mediatico al Fenerbahce che nelle scorse settimane ha annunciato l'arrivo di Mourinho.

Immobile al Besiktas, i dettagli

Sembrerebbe tutto già fatto, almeno seguendo le voci che rimbalzano dalla Turchia. Anche secondo Sportitalia la quadra dell'accordo sarebbe ormai raggiunta: Immobile ha dato il suo consenso per il trasferimento in questa sessione di mercato e dall'altro lato il Besiktas avrebbe anche trovato un punto di incontro con la Lazio per lasciarlo partire, anche se le trattative procedono con molta positività. Addirittura l'atterraggio a Istanbul e le visite mediche di rito sarebbero in programma entro poche ore, così da dare una grande accelerata alla trattativa.

Per quanto riguarda lo stipendio si tratta di cifre da top player: nel suo contratto di due anni l'attaccante potrebbe arrivare a percepire circa 14 milioni di euro, ossia 7 a stagione, molti di più rispetto ai 4 che gli garantiva la Lazio fino a questo momento. Il suo cartellino invece si aggira attorno ai 15 milioni di euro e i turchi sono fiduciosi di poter chiudere tutta l'operazione sui 30 milioni di euro, una cifra importante ma che gli permetterebbe di mettere a segno un grande colpo in vista della prossima stagione.