Abraham dice sì al Besiktas e fa un grosso regalo alla Roma con una plusvalenza determinante Tammy Abraham dice sì al trasferimento al Besiktas e fa un grosso regalo alla Roma in ottica plusvalenza. Nelle ore successive l'affare sarà definito in tutti i suoi dettagli.

A cura di Fabrizio Rinelli

Gran colpo in uscita per la Roma che riesce a liberarsi di Tammy Abraham, fuori dal progetto Gasperini e dei giallorossi, garantendosi una discreta somma di denaro in vista del mercato estivo e soprattutto per mettere a segno una plusvalenza fondamentale. Il Ds Massara è infatti riuscito a trovare l'accordo con il Besiktas per la cessione dell'attaccante inglese ai turchi. Il costo dell'operazione è di circa 20 milioni e Abraham ha accettato la destinazione rispetto al no allo Zenit.

La plusvalenza ricavata dalla Roma per Abraham

Una cifra che porterà così 8 milioni di plusvalenza alla Roma considerato che nel 2021 era stato acquistato per 40 milioni dal Chelsea. Ora giusto i tempi burocratici tra i club per definire l'operazione e Tammy sarà pronto a volare in Turchia. Questo secondo quanto scrive l'esperto di mercato Fabrizio Romano che sottolinea come l'affare sia ormai definito.

Una cifra importante per la Roma per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario insieme alle possibili cessioni dei giovani Pagano, Romano, Cherubini e Terlizzi senza dimenticare Paredes. Abraham dopo due stagioni di certo non esaltanti – infortunio e prestito al Milan – passa dunque ai turchi per una cifra molto alta. Abraham giunse alla corte di José Mourinho alla Roma per 40 milioni di euro dal Chelsea. Una somma importante investita dai Friedkin per un giocatore che sicuramente si può dire essere stato uno dei protagonisti della vittoria della Conference League da parte dei giallorossi. La Roma si libera anche di uno stipendio da quasi 8 milioni di euro a stagione: l'inglese ne guadagnerà 6 in Turchia.

Abraham festeggia con la maglia del Milan.

Un affare, quello di Abraham al Besiktas, che va di pari passo con quello di Ciro Immobile. L'attaccante italiano lascerà infatti la Turchia un anno dopo il suo arrivo per approdare al Bologna di Vincenzo Italiano. Proprio per questo motivo, una volta definita la cessione dell'attaccante campano agli emiliani il Besiktas si è fiondato su Abraham come suo sostituto. L'inglese con la maglia della Roma in 120 partite ha messo a segno 37 goal e 13 assist. Poi il grave infortunio e quasi un anno fermo fino al prestito al Milan.

La stagione di Abraham al Milan

In maglia rossonera Abraham è arrivato in prestito secco con Saelemaekers che ha fatto il percorso inverso rinforzando la squadra giallorossa. Nella sua esperienza al Milan l'inglese è stato bravo a segnare 10 goal e 7 assist in 45 presenze ufficiali tra campionato, Supercoppa italiana, Champions League e Coppa Italia. Ma soprattutto fu proprio lui l'autentico protagonista di quel 6 gennaio scorso quando a Riyadh segnò il goal decisivo contro l'Inter che ha regalato ai rossoneri la Supercoppa italiana 2024.