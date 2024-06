Mourinho si presenta al Fenerbahce a suo modo: dopo la firma, la mossa a sorpresa fa impazzire i tifosi

video suggerito

Giornata di consacrazione per José Mourinho che è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Fenerbahce, club turco che affiderà proprio al portoghese le prossime sorti sportive per il pronto riscatto dopo aver perso l'ultimo campionato all'ultima giornata. Per la firma è stato creato uno spettacolo unico, con lo Special One che è stato accolto al Sukru Saracoglu Stadium, acclamato da oltre 50 mila tifosi in festa. E dopo il rito del contratto, Mourinho ha compiuto la classica mossa ad effetto: è salito in tribuna tra il pubblico, in delirio.

Per José Mourinho, dunque, l'avventura in panchina continua e lo farà in Turchia, nuovo scenario calcistico finora inesplorato dal portoghese ma ricchissimo di stelle e campioni che popolano la Super Lig. Lo farà a cavallo di uno dei club più prestigiosi, il Fenerbahce che è alla ricerca del ritorno al successo dopo le ultime stagioni vissute con cocenti delusioni, l'ultima delle quali è culminata con la beffa atroce di aver conquistato 99 punti in classifica (e una sola sconfitta) ma essere finito dietro agli odiati rivali di sempre del Galatasaray.

La giornata di Mourinho, la firma e il tripudio nello stadio del Fenerbahce

Il lungo avvicinamento alla giornata dell'ufficializzazione del suo nuovo incarico, José Mourinho l'ha condito nel migliore dei modi, coltivando l'attesa, abbeverando la sete dei tifosi alla sua fonte con sapiente gestione delle ore precedenti la firma. Sui suoi social ha postato l'arrivo a Istanbul dall'aereo, poi il suo viaggio in battello verso lo stadio con dietro sventolante la bandiera turca.

Tutto confezionato per l'apoteosi che esplode allo stadio del Fenerbahce, palcoscenico scelto da club per celebrare lo Special One. Mourinho, perfetto cerimoniere di questi topici momenti fondamentali per creare immediata empatia con il suo nuovo ambiente e i tifosi che lo hanno eletto a immediato idolo assoluto, ha saputo godersi nel modo migliore il proprio momento. Con oltre 100 mila occhi tutti per lui dagli spalti e altre centinaia di migliaia di tifosi incollati sui monitor per la diretta social, il portoghese ha firmato il proprio contratto, ha alzato al cielo la classica maglietta della sua nuova squadra e regalato al pubblico uno spettacolo unico.

Prima di uscire dallo stadio ha deciso non solo di salutare i fan ma di fermarsi, lasciare il cordone di sicurezza che lo stava scortando verso il tunnel. Così lo Special One rompe il protocollo previsto e sale in tribuna in mezzo al pubblico: scene di follia ed entusiasmo tra i tifosi cui lo Special One non ha lesinato, abbracci, saluti e i classici selfie.

Le prime parole di Mourinho: "Da ora faccio parte della vostra famiglia"

Salito sul palco per la firma, accompagnato dal presidente del Fenerbahce e dai dirigenti della società, Josè Mourinho ha salutato la folla in tripudio: "Prima di tutto voglio ringraziarvi per il vostro amore. L'amore che ho provato dal primo momento in cui il mio nome è stato legato al Fenerbahçe. Normalmente un allenatore si ama dopo le vittorie ma in questo caso mi sento amato anche prima di queste vittorie: sento e prometto che da questo momento appartengo alla vostra famiglia"

Interrotto dagli applausi e dai cori, ha poi continuato: "Voglio aiutare il calcio turco a evolversi, ma la cosa più importante per me non è il calcio turco o il campionato turco. La cosa più importante per me è il Fenerbahçe! Voglio dirvi che dal momento in cui ho firmato i vostri sogni sono diventati i miei sogni"