Mourinho lo esclude da Rangers-Fenerbahce, Saint-Maximin pubblica tutto: "Le bugie non danno frutti" Stasera si gioca Rangers-Fenerbahce di Europa League ma in casa turca sta tenendo banco l'accesa polemica tra Josè Mourinho e il suo attaccante Allan Saint-Maximin, escluso dai convocati. Tra botte e risposte al veleno a poche ore dall'inizio della partita.

A cura di Alessio Pediglieri

La vigilia della partita di Europa League tra Rangers e Fenerbahce non è stata per nulla facile per José Mourinho al di là del risultato da ribaltare (3-1) subito nel match di andata a Istanbul. La squadra turca è una polveriera ed è tornata in auge la polemica con l'attaccante, Allan Saint-Maximin non convocato e critico nei confronti del tecnico reo di averlo escluso per problemi di peso. Tutto falso, stando a quanto pubblicato poi dal giocatore proprio a poche ore dall'inizio del match: "Le bugie danno i fiori, ma non i frutti".

Una situazione complicata che si aggiunge alla già difficile stagione del Fenerbahce che in patria sta continuando una difficile battaglia contro i presunti favoritismi arbitrali al Galatasaray e si ritrova ora ad un passo dall'eliminazione in Europa League. Per Mourinho un problema non da poco da gestire, al quale si è aggiunta la polemica interna con Allan Saint-Maximin, l'attaccante francese escluso dai convocati e in aperta diatriba col tecnico portoghese che lo ha escluso da tempo dal proprio progetto tecnico e che in estate era stato non a caso, avvicinato anche al Napoli di Conte.

Saint-Maximin risponde con una battuta social alla mancata convocazione di Mourinho

Nella sfortunata gara di andata degli ottavi di finale di Europa League, persa contro i Glasgow Rangers in casa, il 28enne esterno francese è stato comunque escluso dalla gara di ritorno in programma questa in Scozia, mentre in campionato la sua ultima apparizione risale al lontano 26 gennaio. Di fronte alla scelta tecnica di Mourinho l'ex giocatore del Nizza e del Saint-Etienne aveva lanciato un primo strale sui social: "Quando una bugia prende l'ascensore, la verità prende le scale. Ci vuole più tempo, ma alla fine succede."

La risposta di Mourinho in conferenza pre gara: "Si sale le scale solo se si è in forma…"

Un'uscita che non era piaciuta molto a Mourinho, pronto alla risposta in conferenza stampa pre gara: "Non sapevo che Maxi avesse talento per la poesia. Parlava della vita, delle scale… Anch'io sono bravo. Posso solo dire che quando un calciatore si allena bene, è in forma e quindi può salire le scale. Non ha bisogno dell'ascensore. Ma se non si allena bene, se arriva in ritardo ed è sovrappeso, ha bisogno dell'ascensore per salire perché si stanca molto in fretta a salire le scale" riferendosi esplicitamente ad evidenti problemi con la bilancia e comportamentali da parte del giocatore.

L'ultimo attacco di Saint-Maximin a poche ore dalla partita: "Le bugie non danno frutti"

Ma Saint-Maximin non si è fatto pregare nella contro-risposta che è arrivata – non a caso – a poche ore da Rangers-Fenerbahce, accendendo nuovamente la già infuocata vigilia. Così, l'attaccante ha contrattaccato, sempre su Instagram, mostrando nella realtà di avere lo stesso peso ideale (84 kg) di quando giocava titolare per il Newcastle, tre anni prima: "Le bugie danno fiori, ma non frutti", ha aggiunto il giocatore, che ha un contratto con il Fenerbahçe fino al 2026 che difficilmente rispetterà.