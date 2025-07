Saint-Maximin: “Al Fenerbahçe hanno cercato di doparmi, iniettandomi cose insensate”. Il club lo denuncia

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Allan Saint-Maximin all'attacco del Fenerbahçe. Il calciatore francese, prestato la scorsa stagione dall'Al-Ahli in Turchia, ha parlato della sua esperienza con la squadra allenata da José Mourinho e ha lanciato un'accusa molto dura: "Sono una persona onesta e mi piace mettere le persone in situazioni difficili. Ma ho raggiunto un punto in cui non ho più paura di niente . Hanno cercato di doparmi, iniettandomi cose insensate. Ho vissuto situazioni davvero folli al Fenerbahçe , che inevitabilmente mi hanno colpito".

Subito dopo queste dichiarazioni dell'attaccante, il Fener ha annunciato azioni legali nei suoi confronti per "la falsa rappresentazione da parte dell'atleta dei fatti relativi al suo trattamento per un problema di salute".

Dopo una prima metà di stagione abbastanza positiva, le prestazioni del calciatore francese sono calate in considerevole, al punto che Mourinho lo ha rimproverato per non essersi allenato come avrebbe dovuto: "Può modificare le foto se vuole… non si è allenato per quattro giorni di fila negli ultimi tre mesi".

Durante una chiacchierata sul canale YouTube di Zack Nani, dopo aver raccontato l'intera carriera calcistica, Saint-Maximin ha raccontato la sua esperienze dal Fenerbahçe e, dopo aver elogiato i tifosi, ha iniziato a parlare di minacce e mancanza di empatia da parte del club, a cui, come sottolinea lo stesso giocatore, non importava che suo padre fosse in ospedale sul punto di morte: "L'unica cosa importante è la partita che abbiamo. Ma dov'è il lato umano? Nel momento in cui sono in difficoltà dovresti proteggermi, giusto?".

Queste difficoltà che ha avuto al Fenerbahçe sono state la la chiave delle sue prestazioni, al punto che ha dovuto rivolgersi direttamente a Mourinho per "parlargli da uomo a uomo".

Il giocatore ha descritto il suo periodo lì come una guerra tossica: "Nonostante tutto, ho cercato di dare il massimo. Ho parlato con Mourinho, che è un allenatore eccezionale e nutro grande rispetto per lui. Mi ha aiutato a progredire, ma purtroppo non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. Ma anche lui ha dovuto affrontare molti ostacoli".

Il Fenerbahçe denuncia Saint-Maximin: "Eserciteremo tutti i nostri diritti legali"

Il Fenerbahçe ha accolto con incredulità le parole del calciatore e ha pubblicato sui social una nota ufficiale in fa sapere che intraprenderà un'azione legale nei confronti di Allan Saint-Maximin.

Abbiamo seguito con sgomento le dichiarazioni rilasciate sui social media da Allan Saint-Maximin, che ha indossato la nostra maglia nella stagione 2024-2025. La falsa rappresentazione da parte dell'atleta dei fatti relativi al suo trattamento per un problema di salute costituisce un tentativo di danneggiare la reputazione del nostro club. Come Fenerbahçe Sports Club, desideriamo informare il pubblico che eserciteremo tutti i nostri diritti legali contro qualsiasi dichiarazione fuorviante o distorta sulla nostra reputazione aziendale.