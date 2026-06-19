Zwayer l’arbitro di Stati Uniti-Australia crolla per i crampi: poi beve da una boccetta e si riprende

Nei minuti di recupero di Stati Uniti-Australia è accaduto un episodio curioso con protagonista l’arbitro Zwayer.

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Un caldo opprimente a Seattle. Un caldo da affrontare e sopportare per i calciatori di Stati Uniti e Australia, ma anche per l'arbitro, in questo caso il tedesco Felix Zwayer, che però nei minuti di recupero ha accusato i crampi. Si pensava non ce la facesse a terminare l'incontro, ma il quarto ufficiale è giunta con rapidità ed ha dato qualcosa da bere a Zwayer, che ha ingurgitato rapidamente ed è tornato al suo posto, probabilmente era succo di cetriolini, quello che usano anche i tennisti quando il caldo diventa un nemico insuperabile.

Probabilmente il succo di cetriolini è stato il jolly di Zwayer

Una conduzione arbitrale tutt'altro che complicata per Zwayer, arbitro esperto, che con l'aiuto del VAR ha convalidato il gol di Freeman, sul finale del primo tempo, e che ha visto giusto su un contatto dubbio nell'area americana nella ripresa. Nei minuti di recupero, con il risultato totalmente incanalato nei binari americani, il direttore di gara si siede sul terreno di gioco, quasi crolla. Non c'è preoccupazione. Sono ‘solo' crampi.

A soccorrerlo ed aiutarlo per primo un giocatore australiano, poi arrivano i soccorsi ufficiale, la panchina degli americani manda un medico, poi un addetto ed infine il quarto ufficiale che porta una boccetta, con ogni probabilità l'ormai noto successo di cetriolo, quello che è disgustoso, a detta di molti tennisti, ma che riesce a riportarti rapidamente in forma.

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Il caldo: il nemico nascosto dei Mondiali 2026

Zwayer lo beve tutto d'un fiato e letteralmente dopo pochi secondi si alza e riprende la via del campo spazzando via dubbi e chiudendo l'incontro, al quale ha dato ulteriore recupero a ‘causa' sua. Il caldo ha giocato un piccolo scherzo al fischietto tedesco e si conferma un avversario temibile per tutti quelli che corrono sul rettangolo verde di questi Mondiali 2026.