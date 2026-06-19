Gli Stati Uniti già si qualificano per i sedicesimi dei Mondiali: Pochettino conquista gli americani

Gli Stati Uniti raggiungono il Messico ai sedicesimi di finale dei Mondiali. L’autogol di Burgess e il gol di Freeman decidono la sfida di Seattle.

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Gli Stati Uniti vincono ancora. A Seattle la squadra guidata da Pochettino si impone per 2-0 con l'Australia e blinda il passaggio del turno, i sedicesimi sono garantiti, da capire se da prima o seconda del girone. Autogol di Brugess e gol di Freeman. La partita con la Turchia definirà il piazzamento nel Girone C per gli americani, che come il Messico dopo la giornata si mettono già al sicuro.

I due gol nel primo tempo, Stati Uniti ai sedicesimi

Inizio devastante dei padroni di casa. Gli Stati Uniti sono una pura squadra di Pochettino. Intensità enorme, pressing, linea altissima e una vitalità fuori dal comune. L'Australia sceglie lo stesso copione del vittorioso incontro con la Turchia e parte con uno schieramento troppo difensivo, è troppo bassa e viene travolta, non tanto nel risultato ma nel gioco. Burgess è sfortunato ed è 1-0 dopo una decina di minuti. Il risultato, al netto di tante azioni resta totalmente immutato, ma le occasioni non mancano. Al 43′ c'è il raddoppio di Freeman che esulta due volte. Perché dopo la prima il gol viene annullato, un check prolungato cambia la decisione iniziale, il fuorigioco non c'è, 2-0.

Il gol del 2–0 di Freeman inizialmente annullato per fuorigioco.

La prossima partita sarà con la Turchia: in ballo il primato del girone

Nella ripresa gli americani mantengono il risultato e rischiano in un più di un'occasione, l'Australia, che schiera pure Volpato, è assai imprecisa. 2-0 con finale da brividi per l'arbitro Zwayer che ha i crampo e rischia di non finire la partita. Si riprende e porta a compimento l'incontro, ora serve un punto con la Turchia per blindare il primato del girone. La squadra di Pochettino sta esaltando gli americani che si stanno appassionando al calcio, e una squadra con un gioco brillante e propositivo.