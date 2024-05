video suggerito

José Mourinho al Fenerbahçe, annuncio imminente: è l'offerta migliore che ha

C'è l'accordo per José Mourinho al Fenerbahçe, con Aziz Yildrim, candidato alla presidenza del club, che ha trovato un accordo con lo "Special One". Yildrim userà l'accordo con Mourinho per cercare di tornare presidente della squadra, dopo averla guidata per vent'anni. Ma sembra che anche Ali Koç, attuale presidente, abbia raggiunto un accordo con l'ex allenatore della Roma.

Annuncio di Mourinho atteso in giornata

Secondo il quotidiano portoghese A Bola, dovrebbe arrivare oggi l'annuncio dell'accordo tra Aziz Yildrim, candidato alla presidenza del club, e José Mourinho. "Mi parlerà dei trasferimenti da effettuare sabato. Firmeremo chi vuole. Parleremo con lui e prepareremo qualunque cosa" ha dichiarato Yildrim, nel tentativo di attirarsi consensi per riconquistare la guida del club. L'accordo prevederebbe un contratto per due anni, fino al 30 giugno 2026, con opzione al termine della prossima stagione.

Mourinho bacia la Conference League vinta con la Roma

Negli scorsi mesi, per Mourinho erano arrivate anche offerte dall'Arabia Saudita, ma evidentemente lo "Special One" dopo l'esonero dalla Roma dello scorso gennaio, spera ancora di poter avere successo in Europa. Al Fenerbahçe Mourinho ritroverà Edin Dzeko, e avrà il compito di riportare il Fenerbahçe a conquistare un titolo nazionale che manca dal 2014, e che quest'anno è sfuggito nonostante abbiano totalizzato ben 99 punti in classifica.

Le elezioni presidenziali del Fenerbahçe

L'annuncio di Mourinho come possibile nuovo allenatore del Fenerbahçe serve a Yildrim per cercare di tornare a capo del club, dopo essere stato il presidente in carica per più tempo nella storia della società, dal 1998 al 2018. Ma pare che anche l'attuale presidente del club Ali Koç, abbia trovato un accordo con l'allenatore portoghese, anche se Koç ha sottolineato che "Non dirò adesso chi sarà l'allenatore, lo annuncerò il 6 o il 7 giugno" quando entrambi i candidati alla presidenza presenteranno i loro programmi per farsi votare alle elezioni dell'8 e 9 giugno. Alle elezioni parteciperanno 2.500 tifosi, oltre ai membri del congresso del club.. Yildrim è già stato presidente del Fenerbahçe per vent'anni, dal 1998 al 2018, e vuole usare l'accordo con Mourinho per riprendere il controllo del club, in elezioni che si preannunciano molto accese.