Chi è Niccolò Pisilli, il talento della Roma che fece "scappare" Mourinho per la troppa emozione Pisilli ha segnato contro il Venezia la rete decisiva che ha regalato la vittoria in campionato ai giallorossi. Un anno e mezzo fa lo Special One a stento trattenne le lacrime quando lo vide emozionato per il gol allo Sheriff in Europa League: "Uscii dallo spogliatoio per non mettermi a piangere".

Il gol di Niccolò Pisilli arriva direttamente dal core de Roma. Ha fatto esplodere l'Olimpico per la vittoria sul Venezia: perché se la butta dentro un fijo della magica anche la vittoria ha un altro sapore; perché il ragazzo che ha appena compiuto 20 anni (il 23 settembre scorso) un'emozione così – segnare una rete decisiva in un match di campionato – non l'aveva mai provata; perché se sei cresciuto con la maglia giallorossa addosso da quando avevi 9 anni tutto il resto non si può spiegare ma solo stare lì, ad assistere alla gioia immensa che gli brilla negli occhi. Pisilli ha fatto tutto il settore giovanile fino a diventare una delle colonne della Primavera. Facile, facile immaginare quale possa essere stato (e quale sia tuttora) il suo idolo: "Francesco Totti, il mito con il quale sono cresciuto nella sua epoca", disse poco tempo fa. Serve altro ancora per comprendere come possa essersi sentito oggi dopo aver trafitto il Venezia? No.

"Segnare in questo stadio con questa maglia è un sogno che si avvera, sono contentissimo – dice Pisilli sciogliendo la lingua in tv per l'euforia -. Cerco sempre di imparare dai più grandi, ai quali provo a rubare qualcosa. Questo gol lo dedico alla mia famiglia e ai miei compagni, magari lo festeggerò con una cena con i parenti. Ma niente di che perché poi domani abbiamo allenamento".

Ruolo e caratteristiche, in Nazionale ha vinto il titolo di campione d'Europa U19

Il ruolo che interpreta meglio? Il classico numero 8 che a centrocampo può essere di lotta e di governo oppure calarsi nella parte della mezzala col vizio di far gol. È venuto su alla vecchia maniera e lungo il cammino ha conquistato un titolo di campione Under 17 con la Roma (2021), una Coppa Italia Primavera (stagione 2022-2023), una Supercoppa Primavera (stagione 2023-2024) fino al trionfo anche con la Nazionale Under 19, quando festeggiò per il premio di campione d'Europa

La commozione di José Mourinho: "Sono dovuto scappare dallo spogliatoio"

Un anno e mezzo fa, José Mourinho fu così orgoglioso di vederlo in campo (e andare a rete al 93°, per il 3-0 finale) nella gara di Europa League contro lo Sheriff che quasi gli scappò una lacrima nell'assistere alla commozione di quel giovanotto che ha lasciato i sogni liberi di uscire dal cassetto. "Sono dovuto scappare dallo spogliatoio per non mettermi a piangere – disse allora lo Special One nel raccontare lo stato d'animo di quel talento che aveva visto giocare bella Primavera e voluto con sé, assieme ai più grandi -. Tutti questi ragazzini sono nati e cresciuti qui, allo stadio ci sono sempre venuti con il padre e con il nonno. E quando possono giocare con la prima squadra per loro è una cosa incredibile".

L'elogio di Daniele De Rossi: "Quel ‘bambino' dal vivo è un giocatore tanto forte"

Pisilli fece strabuzzare gli occhi anche Daniele De Rossi: nel corredo accessorio della luna di miele di capitan futuro sulla panchina dei giallorossi entrarono le frasi che spese per quel "bambino che mi ha impressionato. Dal vivo è un giocatore tanto forte. Avevo a colpa di non conoscerlo bene".