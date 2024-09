Cristante e Pisilli guidano la rimonta della Roma sul Venezia. Il Como vince la seconda partita consecutiva

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Ci ha pensato il più giovane della compagnia a regalare la vittoria alla Roma contro il Venezia: Nicolò Pisilli segna il suo primo gol in Serie A, un rete importantissima che fa esplodere di gioia l'intero Olimpico. De Rossi aveva deciso di lanciarlo, ma è con Juric che il classe 2004 si è sbloccato tra i grandi regalando ai giallorossi i tre punti.

La Roma soffre ma poi la ribalta

Il primo tempo è abbastanza shock per i giallorossi che si ritrovano incredibilmente in svantaggio pochi minuti prima dell'intervallo: dopo tante belle azioni offensive della Roma il Venezia si sveglia e al 43′ segna il gol dell'incredibile vantaggio con Pohjanpalo che ribatte il pallone in rete dopo la traversa trovata da Busio. L'Olimpico è ammutolito così come anche Juric in panchina che non si aspettava di dover affrontare la ripresa in salita.

Nel secondo tempo ai lagunari viene annullato il gol del raddoppio segnato da Haps in posizione di fuorigioco, ma con il passare dei minuti i giallorossi vengono fuori e con qualche cambio si riportano in carreggiata al 75′ grazie alla rete dalla distanza di Cristante che trova la deviazione decisiva di un avversario.

È soltanto l'inizio perché la Roma ribalta completamente il risultato all'82', quando il giovane Pisilli (entrato a inizio ripresa) salta più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner e segna il 2-1: è il primo gol in Serie A del giovane talento giallorosso lanciato da De Rossi che consegna nelle mani di Juric la seconda vittoria su due partite di campionato nella sua gestione.

Il Como vince ancora

Dopo la splendida vittoria contro l'Atalanta, arrivata quasi a sorpresa, il Como sembra averci preso gusto e davanti al suo pubblico trova il secondo successo consecutivo in Serie A. Un risultato importante in termini di classifica ma anche di umore: mattatore assoluto è l'idolo di casa Cutrone che si regala una doppietta nel 3-2 finale contro il Verona.

L'ex Milan apre i conti alla fine del primo tempo, ma nella ripresa i ragazzi di Zanetti trovano subito il pari con il calcio di rigore segnato da Lazovic. Nel secondo tempo poi succede di tutto: il Verona resta in 10 per l'espulsione molto discutibile di Suslov che apre il campo al Como per il nuovo vantaggio a opera di Cutrone, seguito poi dal tris di Belotti. Nei minuti finali il Verona prova a rimettersi in carreggiata con Lambourde, bravissimo a segnare dopo un bel dribbling al portiere, ma non basta per riaprire la partita e centrare il pareggio.