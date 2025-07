Marc Marquez è inarrestabile, vince in rimonta anche la Sprint Race al Sachsenring: Bagnaia solo 12°

Marc Marquez vince la Sprint Race al Sachsenring in rimonta dopo un bel duello con Bezzecchi negli ultimi giri. Terzo posto per Quartararo. Bagnaia 12°.

Marc Marquez vince la Sprint Race al Sachsenring in rimonta dopo un bel duello con Marco Bezzecchi negli ultimi giri. Terzo posto per Fabio Quartararo. È l'undicesima vittoria per il pilota maiorchino nella gara sprint: davanti a lui c'è solo lo specialista Jorge Martin. Lo spagnolo è davvero mostruoso per continuità alla guida e mentalità, visto che dopo aver sbagliato la partenza, si è rimesso in carreggiata e giro dopo giro è riuscito a riprendere in mano la gara fino all'ultimo sorpasso che è valso l'ennesima vittoria.

Se Sparta ride, Atene piange a dirotto. Altra giornata nera per Pecco Bagnaia, che chiude solo 12°. Brutta caduta per Franco Morbidelli in curva 8: il pilota del Team VR46 è stato trasportato al centro medico per accertamenti e poi in ospedale.

Come già anticipato, si tratta dell'undicesima vittoria nella Sprint Race, la decima quest'anno: la Ducati ha vinto 44 Sprint Race e le ultime 25 sono arrivate di fila.

GP Germania, l’ordine d’arrivo della Sprint Race

Marc MARQUEZ 93 — 1:29.510 Ducati Lenovo Team Ducati Marco BEZZECCHI 72 +0.938 1:30.539 Aprilia Racing Aprilia Fabio QUARTARARO 20 +4.361 1:29.977 Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha Fabio DI GIANNANTONIO 49 +4.683 1:29.819 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati Jack MILLER 43 +9.405 1:30.280 Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha Brad BINDER 33 +11.720 1:30.465 Red Bull KTM Factory Racing KTM Johann ZARCO 5 +12.090 1:30.054 CASTROL Honda LCR Honda Alex MARQUEZ 73 +12.347 1:30.508 BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati Pedro ACOSTA 37 +17.236 1:30.529 Red Bull KTM Factory Racing KTM Fermin ALDEGUER 54 +18.728 1:31.392 BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati Miguel OLIVEIRA 88 +19.486 1:31.113 Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha Francesco BAGNAIA 63 +20.339 1:31.101 Ducati Lenovo Team Ducati Raul FERNANDEZ 25 +21.978 1:31.216 Trackhouse MotoGP Team Aprilia Joan MIR 36 +23.077 1:30.830 Honda HRC Castrol Honda Alex RINS 42 +23.575 1:30.760 Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha Luca MARINI 10 +29.220 1:31.558 Honda HRC Castrol Honda Ai OGURA 79 +31.433 1:30.886 Trackhouse MotoGP Team Aprili Lorenzo SAVADORI 32 +50.698 1:32.957 Aprilia Racing Aprilia

RT Franco MORBIDELLI 21 Ritirato (13 giri) 1:30.301 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati

(in aggiornamento)