Brutta caduta per Morbidelli nella Sprint Race del GP Germania: paura al Sachsenring

Brutta caduta per Franco Morbidelli in curva 8 durante la Sprint Race al Sachsenring: il pilota italiano è stato subito trasportato al centro medico per accertamenti.

Il pilota del team VR46 è volato a terra nella terzo giro, scivolando sull’asfalto bagnato a oltre 150 km/h dopo aver perso il controllo della moto in curva 8 mentre si trovava in seconda piazza. La caduta è stata brutta, con il pilota che è stato sbalzato dalla moto e si è fermato contro le protezioni della via di fuga visibilmente dolorante.

Subito è stato trasportato al centro medico per accertamenti, dove poi è arrivata l’ambulanza per poter effettuare il trasporto in ospedale per accertamenti. Nelle qualifiche si è verificata una scena simile con Maverick Vinales, che ha riportato una piccola frattura alla spalla.

