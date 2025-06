L’Italia vince gli Europei di atletica a squadre e si conferma campione a due anni dal successo in Polonia

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia vince gli Europei di atletica a squadre a Madrid per la seconda volta consecutiva a due anni dal successo di Chorzow in Polonia. Vittorie individuali per Fabbri nel peso (21.68) e Iapichino nel lungo (6.92) decisive nella quarta e ultima giornata di gare insieme a quella di Nadia Battocletti nei 5000. Pazzesco l'inizio di giornata con Leonardo Fabbri il quale è arrivato alla vittoria senza fare grossa fatica. Sin dall'inizio infatti si era capito che l'atleta toscano avrebbe centrato il successo visti i suoi numeri: 20.88; 21.49; 21.21; nullo; 21.19; 21.68. Alle sue spalle lo svedese Wictor Petersson e il polacco Konrad Bukowiecki in terza posizione.

Poi tocca a Larissa Iapichino nel lungo che centra il successo con un balzo pari a 6.92 – arrivato al quarto tentativo a disposizione – dopo essere rimasta verso l'ottava posizione. Determinante proprio la performance dell'azzurra che grazie al suo risultato e al margini di 31 punti dell'Italia rende impossibile la rimonta alla Polonia lasciando alla Nazionale il secondo successo di fila dopo la vittoria nel 2023.

