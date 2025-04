video suggerito

La Roma batte pure il Verona: magia di Soule e gol di Shomurodov, la zona Champions si avvicina Con un gol di Shomurodov, deciso da una giocata spaziale di Soulé, la Roma sconfigge il Verona.e conquista così il diciassettesimo risultato utile consecutivo.

A cura di Alessio Morra

Massimo risultato con lo sforzo necessario. La Roma batte il Verona 1-0 e ottiene così il diciassettesimo risultato utile consecutivo. I giallorossi salgono così a 57 punti, superando Lazio e Fiorentina. La Juventus quarta è a soli due punti, ma con una partita in meno. Decide un gol di Shomurodov, nato da una giocata fantastica di Soulé.

Soulé magico, Shomurodov bomber

La Roma segna quasi subito, lo fa con Shomurodov che tocca letteralmente da due passi e con la porta spalancata. La gioia per il gol la deve dire quantomeno a metà di Soulé, uno dei migliori in campo in assoluto. L'argentino con una giocata straordinaria elude un avversario, poi scavalca Montipò ma non potendo tirare mette in mezzo, l'accorrente uzbeko si infila e fa gol, 1-0. La Roma lascia campo e iniziativa al Verona, che non si fa problemi a comandare, ma realmente non riesce mai a impensierire Svilar.

Roma a -2 dalla Juventus

Nel secondo tempo i cambi si sprecano, entra pure Dovbyk per i giallorossi, mentre il Verona con Mosquera accarezza da vicino il gl della parità. Baldanzi ha una chance da titolare, ma delude. L'obiettivo delle due squadre è chiaro. La Roma bada a difendersi e punta ad arrivare al 92′, mentre il Verona vuole il pari. Ma, per dirla alla Cocciante, ‘era tutto previsto'. Il risultato non cambia. Termina 1-0! La Roma ottiene un altro risultato utile, per la sesta volta con Ranieri nelle ultime undici partite la Roma vince 1-0. Fatto sta che la Roma sale a quota 57, è si mette a due sole lunghezze dalla Juve.