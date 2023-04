Mourinho riceve un’offerta mai vista dall’Arabia Saudita, 120 milioni e la novità: “Scegli” L’Arabia Saudita tenta Mourinho con tre proposte differenti: l’ingaggio stabilirebbe un nuovo record.

A cura di Ada Cotugno

La famosa offerta impossibile da rinunciare, presentata sul piatto d'argento a José Mourinho in vista della prossima stagione: dall'Arabia Saudita hanno deciso di tentare lo Special One con un progetto grandioso in cui sarà lui a decidere cosa fare e per quanto tempo restare.

Sul piatto sono stati messi 120 milioni di euro per due anni che lo renderebbero l'allenatore più pagato di sempre della storia del calcio. La cifra farebbe vacillare chiunque, perfino chi apparentemente non rinuncerebbe mai ai riflettori del grande calcio europeo.

A riportarlo è il Corriere dello Sport che fornisce ulteriori dettagli sull'"offerta flessibile" presentata al portoghese: la federazione saudita gli avrebbe proposto la panchina della nazionale, rimasta vuota dopo il recente addio di Hervé Renard, ma Mourinho potrebbe scegliere invece di allenare qualche club.

Al tecnico è stata infatti offerta anche la panchina dell'Al-Nassr: lì il portoghese ritroverebbe il suo connazionale Cristiano Ronaldo con il quale ha già lavorato al Real Madrid e prenderebbe il posto dell'ex romanista Rudi Garcia, destinato a tornare in Europa alla fine di questa stagione.

Se neanche questa meta fosse di suo gradimento, Mourinho avrebbe anche la possibilità di accettare una sfida più difficile all'Al-Ahli, attualmente al primo posto del campionato di seconda divisione. In termini economici per lo Special One non cambierebbe assolutamente nulla.

In più potrà decidere liberamente quanto tempo trascorrere in Arabia Saudita. In questo caso le ipotesi sono due: l'avventura di un solo anno oppure la permanenza fino al Mondiale del 2026. L'obiettivo del calcio saudita è quello di continuare la sua espansione facendosi aiutare da veri e propri testimonial, come già successo con Cristiano Ronaldo, capaci di attirare le attenzioni su un movimento che sta crescendo sempre di più nel panorama internazionale.

La ricchissima offerta ha fatto vacillare Mourinho che non ha escluso nessuna ipotesi a priori. La sua volontà è quella di restare ancora sulla panchina della Roma, ma ha avuto già dei colloqui con il suo staff ricevendo risposte differenti. Nessuno ha cestinato la proposta e la prospettiva di un'avventura lontano dall'Europa non è poi così remota.