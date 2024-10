video suggerito

Mourinho sente una domanda su Siviglia-Roma e cambia espressione: non dimentica quella finale L'ultima conferenza stampa di Mourinho gli ha portato alla mente ricordi poco piacevoli: il suo volto cambia immediatamente quando sente un giornalista citare la finale di Europa League tra Siviglia e Roma.

A cura di Ada Cotugno

L'ultima finale di Europa League della Roma è una ferita ancora aperta per José Mourinho che non ha mai superato quel momento. La sconfitta ai calci di rigore contro il Siviglia è stata una beffa atroce per i giallorossi: dopo la partita è montata la rabbia nei confronti dell'arbitro Anthony Taylor, accusato di un arbitraggio imparziale, e la finale ha avuto strascichi importanti anche nei mesi seguenti. Lo Special One non dimentica quel momento che continua a ronzargli nella testa anche adesso che siede sulla panchina del Fenerbahce.

La squadra turca in Europa League dovrà affrontare il Twente nella seconda giornata della "fase campionato" e in conferenza stampa un giornalista locale ha tirato fuori proprio Siviglia-Roma per costruire la sua domanda sulla competizione europea. L'espressione dell'allenatore è cambiata d'un colpo, riportandolo ai tormenti del passato.

Mourinho rivive i momenti di Siviglia-Roma

È bastato ascoltare una frase per cambiare volto nel giro di un attimo: l'allenatore portoghese è stato catapultato indietro di oltre un anno, ritornando per un momento a quella finale che è una delle grandi note dolenti della sua carriera. Un momento difficile da ricordare e che gli fa tornare alla mente le ingiustizie subite dalla Roma per mano dell'arbitro Taylor, accusato più volte di aver favorito il Siviglia in alcune decisioni. E poi, come se non bastasse, una sconfitta ai calci di rigore è sempre molto dura da digerire.

Durante la conferenza stampa prima della partita di Europa League un giornalista lo ha catapultato di nuovo al giorno terribile di Siviglia-Roma per parlare dell'Europa League che adesso sta affrontando con il suo Fenerbahce. Il video della conferenza spiega tutto: Mourinho ascolta con molta attenzione la domanda, ma quando viene citata quella finale cambia completamente espressione e si acciglia. Una reazione normale per tutto ciò che gli ricorda, ma diventata virale sui social grazie ai tifosi che hanno condiviso lo spezzone della conferenza stampa.

Lo Special One ha fallito l'accesso alla Champions League perdendo all'ultimo istante dei preliminari, ma adesso è tornato in Europa League (dove è presente anche la sua ex Roma) anche per poter vendicare quella notte e rimettere le mani sul trofeo dopo averlo soltanto sfiorato nel 2023.