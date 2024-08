Mourinho eliminato dalla Champions, tira fuori un vecchio motto: “Se parlo mi metto nei guai”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

José Mourinho non parteciperà alla prossima Champions League: per il suo Fenerbahce è arrivata la batosta più brutta, l'eliminazione ai preliminari contro il Lille che ha segnato il gol decisivo all'ultimo istante, condannando l'allenatore portoghese a restare fuori dalla coppa più prestigiosa di tutte proprio nell'edizione che darà il via al nuovo corso.

Un passo falso che è stato mal digerito, come ha confermato in conferenza stampa tirando fuori vecchie parole che si sono trasformate in una delle sue tanti frasi celebri. In ogni caso nella prossima stagione parteciperà all'Europa League dove potrebbe anche incontrare la Roma, sua ex squadra.

La rabbia di Mourinho: "Non parlo"

L'1-1 non è bastato al Fenerbahce per qualificarsi alla Champions League. I gol di David al 11′ ha rovinato la festa alla squadra turca e a Mourinho che per la prima volta in carriera è stato eliminato nella fase preliminare della competizione. Adesso gli toccherà affrontare l'Europa League ma per lui non sembra una grande consolazione.

In conferenza stampa si è parlato a lungo dell'eliminazione e della nuova opportunità europea, ma il portoghese ha sorpreso tutti ripetendo uno vecchio motto che era diventato virale in Inghilterra ai tempi: "In Europa League possiamo fare molto bene, ma se… non voglio continuare con questa frase. Perché se lo dico finirò nei guai. Non avremmo mai vinto la Champions League. Non saremmo mai arrivati ​​in finale."

Non è mancata poi una polemica contro l'arbitro Sánchez Martínez, accusato di aver fatto perdere toppo tempo alla sua squadra: "Il non far perdere tempo è compito dell'arbitro, deve rispettare il gioco. Deve farlo rispettare dai giocatori. Se prendessero un cartellino giallo nei primi 20 minuti cambierebbe tutto, ma non lo fanno".