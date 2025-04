video suggerito

Mourinho prende per il naso l’allenatore del Galatasaray, che poi stramazza sul campo Al termine di Fenerbahce-Galatasaray di Coppa di Turchia c’è stato un momento di vero tensione che ha coinvolto gli allenatori Mourinho e Okan Buruk, che dopo essere stato toccato al naso è crollato sul campo. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Galatasaray si è qualificato per le semifinali della Coppa di Turchia, i giallorossi grazie a una doppietta di Osimhen hanno vinto 2-1 nel derby con il Fenerbahce. Partita tesissima con tre espulsi. Ma il finale è stato scoppiettante con una rissa vera tra Mourinho e Okan Buruk. Il portoghese ha messo le mani sul volto al tecnico del Galatasaray, che pochi secondi dopo è stramazzato al suolo.

Doppietta Osimhen, il Galatasaray batte il Fenerbahce

Un campionato tesissimo, giocato sul filo, con il Galatasaray, primo, che ha oggettivamente un organico molto superiore al Fenerbahce. Le due squadre di Istanbul sono capitate una contro l'altra nei quarti della coppa nazionale. Il Gala si è imposto con i gol di Osimhen, che è già a quota 27 gol stagionali. Per Mourinho è un'altra delusione. Quando termina la partita qualcosa evidentemente si dicono i due allenatori. Mourinho raggiunge Okan Buruk.

Mourinho tocca il naso a Okan Buruk, che crolla a terra

Il tecnico portoghese allunga le mani, letteralmente. Mou dice qualcosa, il turco risponde, i due sono vicini ma non troppo, non vanno a contatto diretto. Non c'è il faccia a faccia. Ma il portoghese riesce ad allungare la mano destro e pizzica il naso dell'altro allenatore. Il tocco c'è, probabile che arrivi pure una squalifica. Ma il tocco non sembra così forte da far crollare Okan Buruk, che invece stramazza al suolo, come fosse stato colpito da un gancio di Tyson dei tempi d'oro. Vola giù anche sotto gli occhi di uno stupito Mourinho. Qualcuno tira via lo Special One, qualcun altro soccorre l'altro allenatore. Un'altra mega rissa, almeno, non si scatena. Anche se in campo poi entra pure la polizia.