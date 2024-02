Sette squadre italiane in Champions nella prossima stagione: può succedere solo in un caso Quattro posti nella prossima edizione della Champions, che dal 2024-25 sarà rivoluzionata, sono certi. Ecco perché possono arrivare anche gli altri 3 e chi si qualifica. Lo scenario non è così assurdo e da regolamento è possibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Sette squadre italiane qualificate alla Champions League 2024-2025. È lo scenario più ottimistico si possa immaginare per le società di Serie A in vista della prossima edizione della Coppa, già rinnovata nella formula che archivierà l'attuale fase a gironi per dare il via una sorta di campionato continentale top aperto a 36 formazioni.

È davvero realizzabile un'ipotesi del genere da regolamento? Sì. Perché si verifichi, però, è necessario che arrivino a compimento quelle che – al momento – sono due missioni impossibili e, contestualmente, l'Italia conservi almeno la seconda posizione nel Ranking Uefa per club codificato in base al rendimento nell'ultima stagione delle coppe (comprese l'Europa League, dove ci sono Atalanta, Roma e Milan in lizza, e la Conference League, dove c'è la Fiorentina).

Quattro connazionali in Champions più altre tre. Arrivare a una situazione del genere non è dare i numeri ma un calcolo che parte da una certezza e poi lascia in sospeso un paio di variabili che tengono la forbice in un ambito compreso tra 5 (minimo) o 7 (massimo) squadre.

La certezza è che l'Italia (come la Premier League, la Liga e la Bundesliga) avrà 4 squadre nella griglia della prossima stagione. Il quinto slot scatterà in maniera automatica se il coefficiente Uefa accumulato finora sarà consolidato o addirittura migliorato.

Se la vittoria della Lazio contro il Bayern nell'andata degli ottavi ha dato una spinta in tal senso (l'Italia è prima davanti all'Inghilterra 2ª e alla Germania 3ª), il prosieguo del cammino in Europa – a cominciare proprio dal secondo turno dell'andata degli ottavi di Champions con l'Inter che ospita l'Atletico Madrid – può riservare ulteriori soddisfazioni e lasciare che anche la 5ª classifica in Serie A (attualmente il Bologna) sogni un piazzamento di prestigio.

Fin qui i punti fermi poi si entra nella dimensione onirica fatta combinazione di risultati e d'incastri in classifica, di fattori a sorpresa che possono rivoluzionare la predizione degli algoritmi, sconfessare ogni forma di pronostico che sulla carta vede favorite altre squadre rispetto alle italiane.

Il sesto slot che può dare spazio a un'italiana in Champions è direttamente legato al destino di Napoli (impegnato nel doppio confronto col Barcellona) e Lazio: se arrivano in finale e vincono il trofeo aumentano il plotone di italiane a patto che in campionato non si piazzino tra le prime quattro o cinque (sempre che la Serie A conservi la posizione bonus nel Ranking Uefa).

Come si arriva alla settima squadra in Champions? Anche in questo caso si è solo nel campo delle ipotesi: una tra Roma, Atalanta e Milan deve trionfare in Europa League (vincerla, infatti, dà diritto a un posto nella Coppa maggiore) e terminare la stagione in Serie A fuori dalle prime quattro o cinque.