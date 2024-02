Inter-Atletico Madrid, dove vederla in chiaro in TV e streaming: canale e probabili formazioni L’Inter ospita l’Atletico Madrid per l’andata gli ottavi di finale di Champions League: nerazzurri a caccia di una vittoria per giocarsi poi la qualificazione a Madrid. Inzaghi deve rinunciare ad Acerbi; Simeone recupera Morata. Diretta TV in chiaro su Canale 5 dalle 21:00. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter ospita l'Atletico Madrid nella partita valida per gli ottavi di finale di Champions League: la sfida tra la formazione di Simeone e quella di Inzaghi sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La squadra di Simone Inzaghi – imbattuta da 6 gare in Serie A – ha pescato l'Atletico dell'ex Diego Pablo Simeone perché ha chiuso al secondo posto il suo girone mentre i Colchoneros – che recuperano l'ex Morata – si sono presi lo scettro del gruppo davanti alla Lazio. Sfida apertissima e di alto livello tra due squadre molto diverse ma che stanno regalando grandi partite ai loro tifosi in questa stagione. Nell'ultimo turno di campionato i nerazzurri hanno vinto in casa 4-0 contro la Salernitana, proseguendo la loro corsa in vetta alla Serie A; mentre l'Atletico ha avuto la meglio calando il pokerissimo con il Las Palmas, continuando l'inseguimento alla terza piazza occupata dal Barcellona.

C'è un solo precedente ufficiale tra le due squadre e risale all'estate 2010: si tratta della Supercoppa Europea 2010 disputata il 27 agosto allo stadio Louis II di Montecarlo, con i Colchoneros che si imposero per 2-0 grazie ai gol di Reyes e Aguero.

Partita: Inter-Atletico Madrid

Data: martedì 20 2024

Orario: 21:00

Dove si gioca: Stadio Olimpico, Roma

Canale TV: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Pronostico: Inter favorita

Competizione: Champions League, andata ottavi di finale

Dove vedere Inter-Atletico Madrid in diretta TV su Sky, Canale 5 o Prime Video

L'Inter giocherà contro l'Atletico Madrid martedì 20 febbraio alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, attraverso i canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Inoltre tutti gli appassionati potranno seguire la diretta in chiaro gratuitamente su Canale 5.

Inter-Atletico Madrid, dove vederla in streaming

Inter-Atletico Madrid si potrà seguire anche in diretta streaming. Gli abbonati a Sky potranno usufruite del servizio di SkyGo mentre, sempre previo abbonamento, sarà disponibile anche su NOW. La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni di Inter-Atletico Madrid

L'Inter si presenta con la formazione tipo tranne Acerbi, che è fuori per infortunio: l'unico dubbio dovrebbe essere a destra, con il ballottaggio Darmian-Dumfries. In mezzo al campo sempre Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Davanti Thuram e Lautaro.

Simeone potrebbe riavere Morata almeno per la panchina e in attacco ci sarà sicuramente Griezmann con ballottaggio Depay-Correa. In mediana Saul, De Paul e Koke con Molina e Lino sulle corsie laterali.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, Saul, De Paul, Koke, Lino; Griezmann, Depay. Allenatore: Simeone.