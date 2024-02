È morto Andreas Brehme, perno dell’Inter dei record e campione del mondo con la Germania a Italia ’90 È morto Andreas Brehme, terzino dell’Inter dei record di Trapattoni e campione del mondo con la Germania a Italia ’90. L’ex calciatore se ne va all’età di 63 anni a causa di un arresto cardiaco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

797 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una triste notizia colpisce il calcio mondiale: è morto Andreas Brehme, terzino dell'Inter dei record di Trapattoni e campione del mondo con la Germania a Italia '90. L'ex calciatore se ne va all'età di 63 anni a causa di un arresto cardiaco.

Brehme aveva un piede sinistro come pochi nel suo ruolo e con quel mancino faceva cross al bacio per i suoi compagni di squadra; molto forte anche sui calci piazzati e si disimpegnava bene come ambidestro, cosa che metteva in difficoltà i portieri che lo affrontavano e che li ha permesso di giocare, all'occorrenza, anche da mediano.

Segnò il gol decisivo nella finale di Coppa del Mondo a Italia '90 contro l'Argentina: si presentò sul dischetto del rigore e mandò la palla nell'angolino.

Nasce ad Amburgo, nell'allora Germania Ovest, il 9 novembre 1960, il piccolo Andy si innamorò subito del calcio grazie al padre Bernd, ex calciatore dilettante: a 5 anni entrò nel settore Giovanile del Barmbek-Uhlenhorst, squadra del quartiere dove è nato, e dopo aver fatto tutta la trafila approdò al Saarbrücken prima del grande salto al Kaiserslautern e poi al Bayern Monaco.

Dopo aver vinto il titolo tedesco e la Supercoppa con i bavaresi nel 1987 passa all'Inter, dove diventa uno degli uomini più importanti nello scacchiere di Giovanni Trapattoni: con i nerazzurri vinse lo Scudetto dei record nel 1989, una Supercoppa Italiana e una Coppa UEFA nel 1991. Dopo una stagione in Spagna al Real Saragozza, Brehme tornò in Germania e riuscì a vincere la Bundesliga con il Kaiserslautern nel 1998 e sempre con i Die Roten Teufel (I Diavoli rossi) vinse anche la coppa nazionale nel 1996.

Andy Brehme insieme ai connazionali Jürgen Klinsmann e Lothar Matthäus con la maglia dell'Inter.

Dopo la scomparsa di Franz Beckenbauer all'inizio di gennaio, la Germania perde un altro pezzo importante della sua storia calcistica: proprio Kaiser Franz era l'allenatore della nazionale tedesca che vinse la Coppa del Mondo del 1990 con Brehme in campo.

Lothar Matthäus, suo compagno all'Inter, al Bayern Monaco e con la nazionale tedesca, ha dichiarato in un'intervista del 2015 alla rivista inglese FourFourTwo che Andreas Brehme "é stato il miglior calciatore con cui abbia mai giocato".

Il Bayern Monaco lo ha ricordato così sui suoi profili social: "L'FC Bayern è profondamente scioccato dalla morte improvvisa di Andreas Brehme. Il club campione si unisce nel lutto ai suoi parenti e amici. Terremo sempre Andreas Brehme nei nostri cuori – come campione del mondo e ancor di più come persona molto speciale. Farà sempre parte della famiglia dell'FC Bayern. Riposa in pace, caro Andi!".

Anche l'Inter ha scritto subito un messaggio per ricordare Brehme: "Un giocatore magnifico, un grande interista. Ciao Andy, per sempre leggenda". La squadra nerazzurra scenderà in campo con il lutto al braccio in ricordo del tedesco in occasione della partita di Champions contro l'Atletico Madrid.