Chivu spiega perché l'Inter ha fatto tornare in Italia Calhanoglu e Frattesi: "Si sarebbe creato rumore" Cristian Chivu ha presentato la partita che l'Inter giocherà contro il Fluminense, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club e ha parlato della scelta della società di rimandare in Italia Calhanoglu e Frattesi nelle ultime ore.

A cura di Vito Lamorte

Cristian Chivu ha presentato la partita che l'Inter giocherà contro il Fluminense, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, e ha parlato della scelta della società di rimandare in Italia Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi nelle ultime ore: "Abbiamo scelto di aggregare qualche ragazzo proprio in previsione di qualche imprevisto. Sono contento perché le scelte le abbiamo fatte mettendo il punto interrogativo su quello che sarebbe potuto accadere. Bisogna gestire i giocatori, c'è chi recupera come Marcus, c'è chi prova e non ce la fa come Calha e come Davide. Faremo qualche accertamento in più a Milano. Li abbiamo mandati in vacanza anche perché si sarebbe creato qualche rumore che non fa bene né a loro né al gruppo. Non so se arriverà qualcuno se passiamo il turno, sono scelte che faremo a porte chiuse e voi lo scoprirete dopo".

In merito alla partita che la squadra nerazzurra affronterà l'allenatore rumeno si è espresso così: "Siamo qui per onorare il torneo e quello che l'Inter rappresenta nel mondo. E siamo stati così dal primo giorno. Le condizioni qui sono diverse rispetto alla costa ovest. Faceva più fresco, molto di più. Ma siamo pronti per domani, faremo di tutto per essere la nostra migliore versione".

Calhanoglu può andare via, Frattesi torna in Italia per curarsi

L'Inter, dopo Pavard, Bisseck, Zielinski e Calhanoglu, ha salutato anche Frattesi. Il centrocampista italiano è tornato in Italia dopo aver deciso con la società di fare esami approfonditi su un problema che si trascina da tempo. A confermare questa versione è stato lo stesso calciatore sui social, spiegando la motivazione della partenza dal ritiro Usa in direzione Milano: "Ciao a tutti ragazzi! In accordo con società e staff tecnico, tornerò in Italia per svolgere degli esami più approfonditi a causa di un problema che mi porto dietro dalla partita di Barcellona! Ci vediamo presto, e Forza Inter sempre. Un grande in bocca al lupo ai miei compagni".

Situazione ben diversa per Calha, che sembra sempre più lontano dall'Inter dopo le continue voci che lo vorrebbero al Galatasaray il prossimo anno: complice l'infortunio al soleo della gamba destra, che l'ha costretto a lasciare in anticipo il Mondiale per Club, il centrocampista turco ne ha approfittato per recarsi a Istanbul al matrimonio di un amico e per rinvigorire le voci di mercato che già lo marcano stretto da diversi giorni. I nerazzurri sarebbero anche disposti a valutare la cessione se dovesse arrivare un'offerta congrua (35-40 milioni).

Chivu: "Domani c'è allerta fulmini. Spero che la decisione arrivi prima dell'inizio"

In vista della partita che l'Inter giocherà a Charlotte si è parlato della possibilità che vi siano perturbazioni importanti come accaduto per Benfica-Chelsea e che la partita possa essere sospesa. In merito a questa situazione Chivu si è espresso così: "Domani c'è allerta fulmini. Spero che la decisione arrivi prima dell'inizio. Se ci fanno aspettare due ore dentro lo stadio diventa difficile. Non è una cosa che si può rimandare da un minuto all'altro, si tratta di una preparazione importante, anche quando si mangia, come si mangia, come e quanto si beve. Siamo atleti professionisti, per esprimerci al meglio bisogna essere pronti. E spero che entro domani alle 12 si faccia chiarezza sull'allerta. Bisogna prendersi la responsabilità di prendere una decisione che non influisca sulla qualità del gioco e sull'incolumità dei giocatori".