Troppa Inter per la Salernitana, show a San Siro: la capolista vince 4-0 e vola a +10 sulla Juve L'Inter piazza il poker contro la Salernitana: show a San Siro per la capolista, che vince 4-0 e vola a +10 sulla Juventus.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter continua la sua marcia in vetta alla classifica e vola a +10 sulla Juventus. I ragazzi di Simone Inzaghi battono per 4-0 la malcapitata Salernitana con una prova di superiorità tecnica e fisica a tratti imbarazzante: troppa la differenza tra le due squadre in questo momento e nerazzurri che hanno messo al sicuro subito il risultato nella prima parte per poi controllare la situazione nella ripresa.

Che sarebbe stata una partita difficile per i granata si era capito dopo appena dieci minuti: i nerazzurri, stasera in maglia arancio, hanno colpito due volte i legni della porta di Ochoa e hanno occupato stabilmente la metà campo avversaria. Un dominio in lungo e in largo, con giocate a memoria e

Quando salgono in cattedra i due attaccanti la gara si chiude in appena 86 secondi: prima Marcus Thuram e poi Lautaro Martinez portano il risultato sul 2-0 e mettono la sfida in discesa per la capolista della Serie A. Il numero 9 dell'Inter sfrutta un cross basso dalla sinistra di Carlos Augusto e col piattone manda la palla alle spalle di Ochoa. Primo boato di San Siro.

Pochi istanti dopo è il turno di Lautaro. L'azione si sviluppa sempre sulla sinistra, con Carlos Augusto che va in verticale per il Toro: il numero 10 si fa spazio al limite e piazza il destro oltre Ochoa. Il capitano nerazzurro è il terzo giocatore a segnare almeno 20 gol per tre stagioni di fila in Serie A con l'Inter dopo Giuseppe Meazza (cinque – dal 1929/30 al 1933/34) e Stefano Nyers (quattro – dal 1948/49 al 1951/52).

La squadra nerazzurra ha chiuso la pratica poco prima dell'intervallo con Dumfries: Barella lanciato da Lautaro mette la palla al centro ma il cross è deviato da Pasalidis vero la sua porta. Ochoa evita l'autogol, ma l'esterno olandese Dumfries insacca il tap-in da pochi passi.

Il secondo tempo serve ad Inzaghi per far rifiatare qualche titolare in vista della gara di Champions League contro l'Atletico Madrid e nel finale trova il gol anche Marko Arnautovic: il cross di Dumfries finisce sui piedi dell'attaccante austriaco che insacca quarto gol.

Sold out era previsto e sold out è stato, anche contro la Salernitana. L'Inter fa sapere che gli spettatori della partita con la Salernitana sono 72.609: tutto esaurito ad eccezione del settore ospiti, dove erano presenti 1.616 tifosi granata.

Il tabellino di Inter-Salernitana

RETI: 17′ Thuram, 19′ Lautaro, 40′ Dumfries, 90′ Arnautovic.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu (67′ Asllani), Mkhitaryan (60′ Klaassen), Carlos Augusto; Thuram (60′ Arnautovic), Lautaro (60′ Sanchez). A disposizione: Di Gennaro, Audero, Frattesi, Buchanan, Bisseck, Dimarco, Darmian, Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Pasalidis, Boateng (24′ Maggiore), Pellegrino; Zanoli, Basic, L. Coulibaly, Sambia; Candreva; Dia, Tchaouna. A disposizione: Costil, Allocca, Martegani, Simy, Gomis, Weissman, Kastanos, Manolas, Vignato, Legowski. Allenatore: Fabio Liverani.

ARBITRO: Marco Piccinini.