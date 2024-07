video suggerito

Il sogno europeo dell’Italia U19 sfuma ai supplementari: la Spagna vince 1-0 e va in finale Il sogno europeo dell’Italia U19 di Bernardo Corradi sfuma ai supplementari: la Spagna vince 1-0 con un gol di Fortuny e vola in finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

66 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia ci ha provato, ma la Spagna ha fatto gol. Al Windsor Park di Belfast il sogno europeo dell'Under 19 di Bernardo Corradi sfuma ai supplementari con un gol di Fortuny al minuto 100: la Roijta vince 1-0 e vola in finale del torneo continentale. L'altra finalista si deciderà dallo scontro tra Francia e Ucraina.

La rete segnata dal numero 10 della selezione spagnola è arrivata dopo una bella azione: bellissimo filtrante in area a sinistra di Mella per Diaz, con cross di quest'ultimo a rimorchio trova il talento del Real che col mancino non sbaglia e spiazza Marin.

L'Italia non ha demeritato, anzi: nel primo tempo Pafundi ha sfiorato il palo su punizione e nella ripresa Zeroli ha sprecato un'ottima iniziativa di Bartesaghi. All'inizio del primo tempo supplementare Ebone non ha sfruttato un errore della Spagna in costruzione col portiere Jimenez: l'attaccante ha provato a sorprenderlo con un pallonetto ma la palla finisce fuori di un soffio alla destra del palo.

Leggi anche Italia qualificata agli Europei femminili 2025, poker alla Finlandia e pass per la fase finale

La prestazione dei ragazzi di Corradi è stata buona ma è mancata solo un po' di freddezza sotto porta per poter indirizzare la partita in maniera diversa: l'unica pecca che, però, è costata carissima al Windsor Park . Il bilancio di questo torneo continentale per gli Azzurrini è positivo perché molti ragazzi hanno mostrato grande consapevolezza nei loro mezzi alcuni sono riusciti a mettere in mostra le loro qualità.

Il tabellino di Italia-Spagna

RETI: 100′ Fortuny.

ITALIA (4-3-1-2): Marin; Mannini, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Chiammaglichella (71′ Magni), Lipani (71′ Harder), Di Maggio, Zeroli, Pafundi, Camarda (85′ Ebone). Ct. Corradi

SPAGNA (4-3-3): Raul Jimenez; Perea, Simo, Gasiorowski, Julio Diaz; Belaid, Chema Andres, Hernandez (55′ Mella); Dani Rodriguez (85′ Jesus Rodriguez), Iker Bravo, Diao (55′ Fortuny). Ct. Lana

ARBITRO: Marian Barbu (ROM).