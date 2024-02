Simeone esalta l’Inter alla vigilia dell’ottavo di Champions con l’Atletico Madrid: “Vale il Real” Alla vigilia dell’ottavo di Champions League Inter-Atletico Madrid l’allenatore degli spagnoli Diego Simeone ha detto la sua sulla partita di San Siro e sul valore della squadra allenata da Simone Inzaghi: “L’Inter è un avversario al livello del Real Madrid” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Quello che andrà in scena martedì sera a San Siro sarà un match dal sapore particolare per l'attuale allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone che nell'andata degli ottavi di finale della Champions League 2023-2024 affronterà l'Inter, la squadra in cui, a suo avviso, ha disputato "i due anni migliori" della sua carriera da calciatore. "Sono stati i due anni più belli della mia carriera, ho un bellissimo ricordo della gente, dei miei compagni… Mi hanno amato tantissimo e sempre al massimo. C'è qualcosa che senti dentro quando arrivi in ​​un posto dove ami moltissimo le persone. Sarà come quando abbiamo giocato contro la Lazio e anche questo è il bello del calcio" ha difatti esordito il Cholo nella conferenza stampa alla vigilia della partita del Meazza.

Il Cholo si troverà davanti una squadra che ha quasi archiviato la vittoria nel campionato italiano (con la Juve scivolata a meno nove e con una partita giocata in più quando mancano 13 gare al termine) e in costante crescita per quel che riguarda il gioco tanto da essere ora considerata tra le migliori squadre d'Europa. E non ha alcun dubbio sul fatto che la formazione guidata da Simone Inzaghi sia al momento alla pari delle grandi corazzate che ambiscono a vincere la Champions League: "Io penso che in questo momento l’Inter sia tra le migliori 4-5 squadre d’Europa. Basta vedere quello che stanno facendo in campionato, l’anno scorso in Champions hanno giocato una grandissima finale contro il Manchester City. Non lo dico da ora: giocano in maniera concreta, semplice e così vengono le cose migliori. Lavorano di gruppo: sarà una partita di tanti duelli, chi ne vincerà la maggior parte avrà più possibilità di vincere".

E per Diego Simeone l'Inter attualmente vale il Real Madrid di Carlo Ancelotti tanto che si aspetta una partita molto simile a quelle disputate di recente contro i Blancos: "Abbiamo affrontato il Real Madrid, è una rivale importante al pari dell'Inter. E la partita sarà simile a quelle col Real Madrid nella Supercoppa spagnola e nella Copa del Rey" ha difatti aggiunto il tecnico argentino facendo riferimento a due gare che nei novanta minuti regolamentari erano entrambe terminate sul risultato di parità. E gran parte del merito, per il Cholo, è del suo amico ed ex compagno di squadra ai tempi della Lazio Inzaghi: "Con Simone abbiamo un grandissimo rapporto per gli anni insieme che abbiamo passato alla Lazio, parlavamo tantissimo di calcio e si vedeva la sua fame di calcio. Aveva un allenatore in corpo e domani ci ritroveremo: gli voglio molto bene e sono molto contento di quello che sta facendo con l’Inter, è un grandissimo allenatore e sta gestendo molto molto bene un gruppo di ragazzi che lo seguono tantissimo" ha difatti chiosato l'allenatore dei Colchoneros nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Atletico Madrid.